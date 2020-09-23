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На Рівненщині Президент обговорив можливість створення центрів для підтримки осіб, котрі потерпають від домашнього насильства

1 жовтня 2020 року - 22:11

Під час робочої поїздки до Рівненської області Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представницями громадської організації «За добробут життя «Берегиня». Було обговорено переваги від створення більшої кількості громадських центрів для підтримки осіб, що опинились у складних життєвих обставинах та потерпають від домашнього насильства.

За словами представниць організації, у таких центрах мають працювати фахівці всіх необхідних галузей, які не завжди є в соціальних службах. Це, зокрема, психологи, юристи, громадські чи сімейні радники, корекційні спеціалісти, соціальні педагоги. Залучення громади до вирішення таких проблем зруйнує психологічні бар’єри між працівниками та відвідувачами центру.

«Ми проектували там розробку різних майстер-класів, тренінгів, які допоможуть таким жінкам покращити психоемоційний стан. Це дуже важливо. Крім того, ми запроектували там кімнату тимчасового перебування», – розповіли представниці громадської організації.

Крім того, такі центри стануть комунікаторами між владою, поліцією та громадою.

Глава держави наголосив на неприпустимості домашнього насильства за будь-якою ознакою. За його словами, держава повинна докладати зусиль, щоб зменшити кількість таких випадків.

«У суспільстві має бути розуміння, що домашнє насильство неможливе, це дикість. Але якщо в сім'ї сталася прикра ситуація, людина повинна знати, що їй допоможуть», – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 21 вересня Президент України підписав Указ № 398/2020 «Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства».

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Робоча поїздка Президента України до Рівненської області

1 жовтня 2020 року - 13:31
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