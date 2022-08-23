На сьогодні Україна не готова йти на припинення вогню, і жодного нового «Мінська» більше не буде – Володимир Зеленський

Україна на сьогодні не готова до переговорів із Росією щодо припинення вогню, оскільки не хоче повторювати негативний досвід Мінських домовленостей, які призвели до втрати контролю над нашими територіями. Про це сказав Президент Володимир Зеленський на прес-конференції за підсумками другого саміту Кримської платформи в Києві.

«У тій точці, де ми перебуваємо, до режиму припинення вогню ми не готові. Ми пояснили, що «Мінська-3, чи «Мінська-5», чи «Мінська-7» не буде. Ми в ці ігри не будемо грати, ми так втратили частину наших територій. І всі це прекрасно розуміють, всі від нас це почули. Тому що це – пастка. Ми розуміємо», – пояснив Глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що режим припинення вогню може затягнутися на роки, і Україна залишиться без частини територій на півдні та не матиме виходу до моря. А Російська Федерація через деякий час може знову розпочати воєнні дії, намагаючись відібрати Миколаїв, Одесу, та навіть повторити спробу захоплення Києва.

Президент наголосив, що російський агресор прийшов на територію України та вбиває українських громадян, які захищаються й борються за своє життя.

«Росія щоденними атаками, проривами, наступами та відступами, супроводжуючи все це кривавими вбивствами та насиллям, говорить усім нам, що вони не бачать жодних переговорів. А ми пояснюємо, що все, що вони зробили, свідчить про те, що вони про жодний діалог не думають і ніколи не думали», – сказав Володимир Зеленський.

Водночас, як зауважив Глава держави, що довше триватиме війна, яку розв’язала Росія проти України, то дорожче вона коштуватиме для всього світу й для самої РФ.

«Для нас вартість найбільша, бо гинуть люди. Хтось у Європі вже відчуває. В інших частинах світу ще не так відчувається, але блокування Чорноморського узбережжя каже, що може бути голод, і вони це відчують. Хтось в Азії ще також не відчуває – це буде трохи пізніше. Найвищою ціна буде для Росії. На жаль, пізніше за всіх, але стовідсотково. Бо ціна буде історична», – зазначив він.

Президент України переконаний, що шкоду від цієї війни можна зменшити, пришвидшивши її закінчення.

«Якщо у світі всі прагматичні і ми перейдемо від мови емоцій і людяності до грошей, то дешевше закінчити цю війну раніше. Закінчити раніше – дати нам зброю. Ось така дуже проста формула», – резюмував Володимир Зеленський.