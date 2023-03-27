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На Сумщині Президент перевірив готовність прикордонних підрозділів до дій із захисту державного кордону

28 березня 2023 року - 16:18

На Сумщині Президент перевірив готовність прикордонних підрозділів до дій із захисту державного кордону

Під час робочої поїздки на Сумщину Президент України Володимир Зеленський перевірив виконання завдань підрозділами Державної прикордонної служби України на державному кордоні з країною-агресором – Російською Федерацією.

Глава держави безпосередньо ознайомився з організацією несення служби прикордонниками та здійснення ними контролю на блокпостах.

Володимир Зеленський також заслухав доповідь щодо порядку оборони та захисту кордону України в межах ділянки відповідальності Сумського прикордонного загону.

Було зазначено, що Росія активізувала обстріли українського прикордоння зі своєї території, найбільше останнім часом потерпає Білопільська територіальна громада.

Прикордонники поінформували Президента про комплекс заходів, яких вживають у тісній взаємодії з іншими складовими сил оборони України на цьому напрямку, щоб мати всі можливості протидіяти ворогу.

Президент України відзначив ефективність дій ДПСУ, спрямованих на прикриття державного кордону в Сумській області.

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Робоча поїздка Глави держави на Сумщину

28 березня 2023 року - 14:24
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