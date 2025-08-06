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Робоча поїздка Президента України на Сумщину
Робоча поїздка Президента України на Сумщину

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На Сумщині Президент провів нараду з Головкомом ЗСУ, міністром оборони та командувачем ДШВ

6 серпня 2025 року - 21:40

На Сумщині Президент провів нараду з Головкомом ЗСУ, міністром оборони та командувачем ДШВ

Під час робочої поїздки на Сумщину з нагоди річниці початку Курської операції Президент України Володимир Зеленський провів нараду з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, міністром оборони Денисом Шмигалем і командувачем Десантно-штурмових військ Олегом Апостолом.

Олександр Сирський доповів про оперативно-стратегічну ситуацію на всій лінії фронту.

Денис Шмигаль представив план роботи на найближчі пів року та пріоритети діяльності Міністерства оборони. Це, зокрема, розвиток оборонних інновацій, масштабування цифровізації, проєкти щодо розширення виробництва зброї та військової техніки, покращення управління оборонними ресурсами й залучення міжнародної допомоги.

Також Президент заслухав доповідь Олега Апостола щодо діяльності Десантно-штурмових військ.

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Робоча поїздка Президента України на Сумщину

6 серпня 2025 року - 17:55
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