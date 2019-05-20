На такі дії наша армія відповідатиме з усією потужністю – Президент України про застосування артилерії в районі Новолуганського

Президент України Володимир Зеленський вважає, що артилерійські обстріли поблизу Новолуганського на Донеччині та інших населених пунктів в ніч проти 7 червня, внаслідок яких двоє українських військових загинули, а восьмеро отримали поранення, свідчать про втрату Росією контролю над найманцями.

«Кричуще порушення Мінських угод – застосування артилерії – свідчить, щонайменше, про часткову втрату управління та контролю над найманцями. Ми сподіваємося, що російська сторона відновить контроль над цими підрозділами», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський також висловив співчуття родинам загиблих і подякував за мужність і стійкість українським військовослужбовцям, які зазнали атаки. Він наголосив, що на дипломатичному рівні Україна й надалі наполягатиме на припиненні вогню та звільненні полонених.

«Обстріли українських військових – очевидна спроба вкотре зірвати процес перемовин щодо припинення вогню. Хоч би хто віддав наказ – Збройні сили України відповідатимуть жорстко та відповідно до ситуації. А на дипломатичному рівні наша позиція про необхідність припинення вогню та звільнення полонених залишиться твердою та незмінною», – заявив Президент.