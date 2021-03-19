На території державної резиденції «Конча-Заспа» планується створення Центру дитячого правосуддя для захисту прав дітей – Микола Кулеба 

В Офісі Президента України обговорили створення пілотного проекту Центру дитячого правосуддя, який зробить більш ефективними та психологічно комфортними розслідування справ щодо сексуального насильства над дітьми.

Його створення ініціював уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба за підтримки Глави держави спільно з Офісом Генерального прокурора України.

Центр розташовуватиметься на території державної резиденції «Конча-Заспа» й матиме на меті захист прав дітей, які постраждали від сексуального насильства та експлуатації, щоб підвищити якість збору доказів та мінімізувати травматизацію дітей.

Це буде перший такий центр у межах пілотного проекту, досвід якого потім буде поширений по всій Україні.

Як зазначив Микола Кулеба під час круглого столу в Офісі Президента, кожна п’ята дитина в Україні стає жертвою різних форм сексуального насильства, і в більшості випадків кримінальні справи щодо злочинців не відкриваються або не завершуються обвинувальним вироком. При цьому діти отримують додаткові психологічні травми, адже їх неодноразово допитують у межах досудового слідства та під час судових розглядів справ, і ці процеси можуть тривати роками.

«Свого часу США та європейські країни ухвалили рішення змінити підхід до розслідування злочинів проти статевої недоторканості дитини, створюючи максимально дружні стосовно постраждалих дітей центри дитячого правосуддя. Мета цих центрів – єдиний раз, у єдиному місці здійснити збір доказів у справі, а також допомогти дитині та її сім’ї отримати всі необхідні послуги», – наголосив уповноважений Президента з прав дитини.

Заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов акцентував увагу на необхідності проводити процесуальні дії з огляду на потреби та психологічний комфорт дитини, і такі центри можуть у цьому допомогти.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що сьогодні в українському суспільстві, і зокрема у правоохоронних органів, на жаль, немає розуміння, що злочини сексуального насильства над дітьми потребують спеціального підходу.

«Тому створення мережі подібних центрів та вирішення ключової проблеми – психологічного захисту дітей – буде виконанням з боку держави фундаментального завдання. Це буде однією з найбільших реформ. Ця ідея важлива для України, оскільки ми маємо визначити новий набір цінностей, за якими буде жити українське суспільство», – переконаний він.

За словами Миколи Кулеби, в Україні, з урахуванням кількості населення та досвіду США та країн Європи, потрібно відкрити близько 100 таких центрів дитячого правосуддя. Через пілотний центр, що планується створити в резиденції «Конча-Заспа», будуть проходити всі справи в місті Києві та Київській області, які стосуються злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей. Зокрема, для цього будуть визначені окремі фахівці-практики, які пройдуть спеціалізоване навчання та працюватимуть зі справами, що стосуються сексуального насильства над дітьми, у межах Центру.

«Минулого року ми вивчали досвід та формували концепцію. Зараз ми формуємо модель Центру дитячого правосуддя. Консультуємося постійно з міжнародними експертами. Проект буде реалізовуватися в резиденції «Конча-Заспа», є відповідне приміщення. Дуже хотілося б вже за півроку запустити цей Центр. У Президента є велике бажання, щоб така модель запрацювала в Україні», – наголосив уповноважений Глави держави з прав дитини.

Представники Міністерства внутрішніх справ, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства соціальної політики, Національної поліції, Київської обласної державної адміністрації, «Асоціації адвокатів України» підтримали створення такого пілотного Центру дитячого правосуддя та висловили готовність долучитися до цього процесу.