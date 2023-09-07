На третьому Саміті перших леді та джентльменів укладено 25 меморандумів про медичне партнерство між лікувальними закладами України та інших країн світу

У межах третього Саміту перших леді та джентльменів відбулася презентація нового проекту «Міжнародне медичне партнерство», що реалізується під патронатом Саміту.

Одразу 25 меморандумів про медичне партнерство між українськими та іноземними лікувальними закладами підписали 14 міністрів охорони здоров’я та очільник МОЗ України Віктор Ляшко.

Засновниця Саміту, перша леді Олена Зеленська наголосила, що Росія постійно обстрілює територію нашої країни та пошкодила 1427 лікарень. І для українських медичних установ дуже важливо мати надійних друзів, які допоможуть обладнанням чи напрацюваннями. Медзаклади України із їхнім нинішнім досвідом порятунку життів в екстремальних умовах також мають чим поділитися зі світом.

«Кожен Саміт намагаємося провести з конкретним дієвим результатом для порятунку життів. Рада, що нинішній – не виняток. Навіть більше: ми знімаємо останні кордони з медичної допомоги. Не має залишитися жодної перешкоди між пацієнтом і порятунком. А порятунок – це завжди співпраця», – сказала дружина Президента.

Побратимами українських лікарень стали вісім французьких медзакладів, по два – з Литви, Латвії, Молдови та Північної Македонії, а також провідні лікарні Польщі, Австрії, Данії, Естонії, Ірландії, Швеції, Іспанії, Канади, Ізраїлю та Нідерландів.

З українського боку партнерами виступатимуть лікувальні установи Київської, Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської, Львівської, Тернопільської, Вінницької, Рівненської, Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Дитячі лікарні уклали партнерство з медзакладами Данії, Нідерландів, Ізраїлю, Іспанії, Латвії, Польщі, Франції. Реабілітаційні центри співпрацюватимуть з литовськими, латвійськими та шведськими установами. Медзаклади, що надають послуги з психічного здоров'я, уклали партнерство з лікарнями Франції, Північної Македонії та Канади. Університетські та багатопрофільні лікарні співпрацюватимуть з медустановами Австрії, Ірландії, Естонії, Північної Македонії та Молдови.

Віктор Ляшко подякував Олені Зеленській та Саміту за увагу до охорони здоров’я й конкретні результати в цьому напрямі.

«Понад 13 тисяч тонн медичної гуманітарної допомоги, сотні одиниць обладнання, медичних автівок – кожен Саміт приносить конкретну підтримку медичним закладам України», – зазначив він під час виступу на заході.

Віктор Ляшко також наголосив, що у спільній заяві міністрів 14 країн окреслено чотири головні напрями співпраці:

робота над ментальним здоров’ям;

медичне партнерство;

розвиток кадрового ресурсу;

піклування про ментальне здоров’я медпрацівників.

Очікується, що започатковане Україною партнерство буде відображене в документах ВООЗ, щоб стати загальноприйнятим форматом роботи у світі.