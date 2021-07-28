На виконання домовленостей між Володимиром Зеленським та Ангелою Меркель підписано меморандум про співробітництво у напрямку виробництва «зеленого» водню

На виконання домовленостей між Президентом України Володимиром Зеленським і Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель між НАК «Нафтогаз України» та німецькою енергетичною компанією RWE (Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk) укладено меморандум про співробітництво в секторі водневої економіки.

Цей документ підписано в контексті візиту Федерального канцлера в Україну та на виконання домовленостей про спільний розвиток водневої економіки, які були досягнуті між Володимиром Зеленським та Ангелою Меркель під час їхньої зустрічі в Берліні в липні 2021 року.

За результатами переговорів у Києві Президент України під час спільної з Федеральним канцлером заяви для представників ЗМІ повідомив, що Українська держава має амбітний план «зеленої» трансформації.

«Ми запрошували німецьку сторону долучитися до реалізації цього важливого для нас плану», – сказав Володимир Зеленський.

За його словами, Україна підтримує амбіції Євросоюзу щодо переходу до кліматично нейтрального розвитку до 2050 року в межах Європейського зеленого курсу.

«Цей меморандум стосується співпраці у сфері водневої економіки. «Нафтогаз» вбачає великі перспективи України у цій сфері. Зокрема це стосується виробництва «зеленого» водню – водню, який виробляється з відновлюваних джерел енергії, а також зберігання та споживання водню», – повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко на брифінгу.

Крім того, за його словами, цей документ відкриває перспективи в експорті «зеленого» водню на європейський ринок, зокрема до Німеччини. Для цього може використовуватися як наявна мережа газопроводів, так і альтернативні засоби, зокрема судна для транспортування аміаку. Пілотний проект передбачає доправляння саме суднами у вигляді «зеленого» аміаку.

Також передбачаються можливості комерційного продажу українського «зеленого» водню на європейських ринках, з фокусом на наявні ринки. Крім того, меморандум передбачає можливості розвитку проектів відновлюваної енергетики на шельфі й узбережжі морів.

НАК «Нафтогаз України» та німецька RWE давно співпрацюють у сфері зберігання газу в українських газосховищах. Також НАК періодично купує газ у цієї компанії. Робочі групи НАК «Нафтогаз України» та RWE розпочнуть спільну роботу в межах меморандуму вже у вересні цього року.

Водночас Президент України наголосив, що співпраця в секторі водневої економіки не компенсує Україні втрат від можливого запуску «Північного потоку – 2» у короткостроковій перспективі. Натомість збереження транзиту газу українською ГТС після 2024 року дасть змогу нашій країні профінансувати «зелений перехід», що в результаті зменшить залежність економіки України від природного газу.