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На виконання завдання Президента уряд готує рішення про допомогу постраждалим від пожеж на Луганщині та Харківщині

3 вересня 2020 року - 09:40

Тривають лісові пожежі на Харківщині та Луганщині.

Напередодні ввечері до місця стихії вирушили віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр оборони Андрій Таран, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр соціальної політики Марина Лазебна. Вони перебувають на прямому зв’язку з Офісом Президента, надаючи в терміновому порядку всі деталі розвитку пожежі. Глава держави тримає ситуацію під особистим контролем. Він висловлює щирі співчуття у зв'язку із загибеллю людини на Луганщині та очікує ефективного вирішення проблем постраждалих.

Уряд готує проект допомоги потерпілим у Харківській і Луганській областях.

«Ми маємо давати відсіч цій стихії, бажаю наснаги всім вогнеборцям. У таку спеку в лісах працювати ще важче. Але своєю героїчною працею вони рятують життя. Ми ж повинні бути готовими до швидкої реакції на потреби людей – насамперед до надання медичної допомоги, можливостей евакуації, а далі – фінансової та професійної підтримки, щоб допомогти людям повернутися до життя. Пильно стежу за ситуацією», – зазначив Володимир Зеленський.

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