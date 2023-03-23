На вільній території Херсонщини понад 50 сіл майже повністю зруйновані окупантом, але навіть у такі села люди повертаються – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Повернувся з Херсонщини – мій день був присвячений передусім цій нашій області.

Безпекова ситуація: наші відповіді на ворожі обстріли Херсонщини, контрбатарейна боротьба та все інше, що роблять наші воїни, щоб окупант знав, що терор ми не пробачимо й не забудемо.

Сьогодні російська армія знову била по Херсонщині, ударила по Бериславу – по місцевій адміністрації, по будинках, по музею... Навіть історичний музей у Бериславі для Росії – це чомусь загроза... Абсолютно позбавлена розуму держава, суто держава-терорист. Яку ми знешкодимо.

Провів у Херсоні тривалу нараду з усіма, хто відповідає за область: за оборону, за соціальну ситуацію. Окремо й уважно розглянули енергетичну ситуацію, питання відновлення.

На вільній території Херсонщини понад 50 сіл майже повністю зруйновані окупантом. Подекуди більш ніж 90% будівель у селах розбиті. Але навіть у такі села люди повертаються, і це доказ, що життя все одно перемагає.

Сьогодні був в одному із найбільших таких сіл – Посад-Покровському. Колись одному з найбільших, до вторгнення Росії. І зробимо все, щоб це село знову було серед найбільших – зробимо все для відбудови наших територій.

Я вдячний усім, хто допомагає відновлювати нормальність життя після російського зла. Усім, хто навіть у таких складних районах продовжує працювати й давати роботу, усім, хто допомагає нашим воїнам.

Особливо хочу подякувати кожному й кожній, хто залучений до розмінування. Це приємно бачити, коли очищені від російських мін і снарядів поля Херсонщини знову обробляються, знову живуть.

Звичайно, зараз таких земель іще небагато, і роботи для наших саперів та піротехніків іще вистачає... Але я впевнений, що ми очистимо нашу землю від усіх смертоносних проявів Росії. Вся Україна буде жити.

Вдячний Фінляндії, яка сьогодні оголосила про новий пакет безпекової підтримки. Серед іншого, це й машини для розмінування. Плюс, звичайно, вагомі речі для наших військових на передовій.

Мав честь вручити сьогодні державні нагороди нашим воїнам, які відзначилися в обороні Херсонської області та всієї України.

Дорогою, в потягу нашої «Укрзалізниці» – до речі, дякую всій команді нашої міцної залізниці – онлайн взяв участь у засіданні Європейської ради, яке відбулося в Брюсселі за участю лідерів усіх держав ЄС і пана Президента Євроради Шарля Мішеля. Був дуже конкретним у цьому зверненні.

Відзначив сильні кроки партнерів. Та відзначив речі, які поки що, на жаль, не дають нам змоги прискорити звільнення територій, не дають змоги прискорити завершення війни.

Передусім це постачання більш дієвої зброї нашим воїнам – далекобійної зброї та сучасних літаків, щодо чого поки бачимо певне затягування рішень партнерів. Також важливо рухатись активніше в напрямку нових і потужніших санкцій проти Росії за терор та нових кроків у нашій українській інтеграції зі структурами Євросоюзу.

Впевнений: партнери почули позицію України.

І ще одне. Сьогодні маємо результат, заради якого працювали вже певний час.

Підписано угоду про відкриття представництва в Україні Міжнародного кримінального суду.

Цей крок дозволить міжнародній юстиції стати ще активнішою в розслідуванні злочинів російських військових на нашій українській землі.

Дякую всій команді МКС, Офісу Генерального прокурора, нашим партнерам, усім, хто допомагає роботі міжнародної юстиції – розслідуванню російських злочинів проти України та українців.

Слава всім, хто зараз у бою за свободу!

Слава кожному й кожній, хто захищає нашу Херсонщину, нашу Миколаївщину, Одещину, Дніпропетровщину, Запоріжжя, Донбас, Харківщину, Сумщину, Чернігівщину та всю нашу Україну!

Слава Україні!