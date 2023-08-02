На Закарпатті Президент провів нараду щодо соціально-економічної та безпекової ситуації в регіоні

Під час робочої поїздки в Закарпатську область Президент України Володимир Зеленський провів координаційну нараду щодо економічної, соціальної та безпекової ситуації в регіоні.

Начальник Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита поінформував учасників про соціально-економічну ситуацію в регіоні, проекти регіонального розвитку та забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб.

Віктор Микита також доповів про релокацію державних і приватних підприємств на Закарпаття.

Начальник Закарпатської ОВА презентував Главі держави символічну першу партію солі, видобуту з Тереблянського родовища на території області.

Ужгородський міський голова Богдан Андріїв розповів про забезпечення життєдіяльності обласного центру в умовах воєнного стану.

Учасники наради заслухали інформацію начальника Закарпатської митниці Олександра Семирги щодо роботи митних органів у регіоні.

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко доповів про захист державного кордону в межах Закарпатської області.

Під час наради також ішлося про криміногенну та оперативну ситуацію на Закарпатті.