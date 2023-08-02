Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Закарпаття буде одним із драйверів розвитку для всієї України – звернення Президента Володимира Зеленського
Закарпаття буде одним із драйверів розвитку для всієї України – звернення Президента Володимира Зеленського

2 серпня 2023 року - 21:35

Переглянути всі відео
ностанні новини

Олена Зеленська на Конференції послів: Нині кожен із нас – амбасадор України й захисник її інтересів

2 серпня 2023 року - 21:50

Закарпаття буде одним із драйверів розвитку для всієї України – звернення Президента Володимира Зеленського

2 серпня 2023 року - 21:33

На Закарпатті Президент провів нараду щодо соціально-економічної та безпекової ситуації в регіоні

2 серпня 2023 року - 21:21

Наша мета – повернення людей додому, збереження їхнього зв’язку з Україною – Президент

2 серпня 2023 року - 21:09

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента України на Закарпаття
Робоча поїздка Президента України на Закарпаття

2 серпня 2023 року - 16:49

Перейти до всіх галерей

На Закарпатті Президент провів нараду щодо соціально-економічної та безпекової ситуації в регіоні

2 серпня 2023 року - 21:21

На Закарпатті Президент провів нараду щодо соціально-економічної та безпекової ситуації в регіоні

Під час робочої поїздки в Закарпатську область Президент України Володимир Зеленський провів координаційну нараду щодо економічної, соціальної та безпекової ситуації в регіоні.

Начальник Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита поінформував учасників про соціально-економічну ситуацію в регіоні, проекти регіонального розвитку та забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб.

Віктор Микита також доповів про релокацію державних і приватних підприємств на Закарпаття.

Начальник Закарпатської ОВА презентував Главі держави символічну першу партію солі, видобуту з Тереблянського родовища на території області.

Ужгородський міський голова Богдан Андріїв розповів про забезпечення життєдіяльності обласного центру в умовах воєнного стану.

Учасники наради заслухали інформацію начальника Закарпатської митниці Олександра Семирги щодо роботи митних органів у регіоні.

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко доповів про захист державного кордону в межах Закарпатської області.

Під час наради також ішлося про криміногенну та оперативну ситуацію на Закарпатті.

ф

Робоча поїздка Президента України на Закарпаття

2 серпня 2023 року - 16:49
Версія для друку