На Закарпатті Президент ушанував пам'ять загиблих воїнів, які визволяли Україну від нацистських окупантів

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Закарпатської області.

Глава держави відвідав меморіальний комплекс «Пагорб Слави» з могилами воїнів, які загинули в боях за визволення України від нацистських окупантів у Другій світовій війні. Володимир Зеленський поклав квіти до Вічного вогню та вшанував пам’ять загиблих воїнів.

«На Закарпатті завершилося вигнання загарбників. Ми ніколи не забудемо страшну ціну цієї перемоги. Для вшанування подвигу кожного, хто наближав перемогу, – головне не гучність, а щирість. І наша перемога – в кожного в серці», – зазначив Володимир Зеленський.