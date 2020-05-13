На заклик Президента мобільні оператори прискорили у травні розгортання мережі 4G в Україні

Оператори мобільного зв’язку продовжують активно підключати українські населені пункти до 4G. У травні до мереж 4G було підключено 1 тис. 188 пунктів. З них 723 отримали 4G вперше, а в інших з’явилась альтернатива у виборі послуг 4G від різних операторів.

Надання громадянам доступу до якісного зв’язку та швидкісного Інтернету – одне зі стратегічно важливих питань для Президента України Володимира Зеленського. Адже найшвидше забезпечити максимальне покриття країни якісним зв'язком можливо завдяки розгортанню мереж 4G.

«Життя змінилося, воно більше перейшло в онлайн. Тому я хотів би, щоб ми пришвидшили темпи якісного покриття нашої країни. Технологічно це, звісно, складно, але нам потрібно навчитися реагувати на нові виклики, щоб захистити країну від нових потрясінь. Країну треба з'єднати не тільки дорожньою інфраструктурою, але й віртуальною», – переконаний Володимир Зеленський.

Загалом станом на травень 2020 року зв’язок 4G наявний у 16 тис. 205 населених пунктах. Це 57% від їхньої загальної кількості.

«Наразі базові станції операторів працюють здебільшого в діапазоні 1800 МГц. Але вже в липні вони почнуть розгортання мереж 4G у діапазоні 900 МГц. Це дозволить покривати однією базовою станцією більшу територію. Отже, очікуємо на ще швидші темпи розвитку мереж 4G», – наголосив віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Нагадаємо, на початку травня відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського з віце-прем'єр-міністром – міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим, заступником міністра цифрової трансформації з питань розвитку інфраструктури Олександром Шелестом та представниками чотирьох провідних операторів, що беруть участь у розбудові мереж 4G, – «Київстар», «Водафон Україна», «Лайфселл» та «Інтертелеком». На зустрічі Президент закликав прискоритись із розгортанням мереж 4G в Україні. Адже наразі, коли країна переживає наслідки пандемії, якісний зв’язок важливий як ніколи.