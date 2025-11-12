На Запоріжжі Президент провів безпекову нараду з військовим командуванням: оперативна ситуація, протиповітряний захист та укріплення

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Запорізьку область провів безпекову нараду з військовим командуванням.

Т. в. о. командира 17-го армійського корпусу Ярослав Сидоров доповів про оперативну обстановку на Півдні, про завдання бригад і полків, які входять до складу корпусу, а також про військові й кадрові заходи для стабілізації ситуації в районі Рівнопілля.

Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров доповів про укріплення інженерними заходами Степногірського напрямку та про евакуацію цивільних із визначених районів.

Окрема тема наради – організація протиповітряного захисту доріг, логістики та критичної інфраструктури Запоріжжя. Іван Федоров поінформував про використання засобів РЕБ, систем ППО і дронів-перехоплювачів для відбиття атак російських ракет і дронів, зокрема FPV.

Командувач військ оперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ Михайло Сидоренко доповів про оперативну обстановку в районі Покровського.

Також Президент зустрівся з воїнами 17-го армійського корпусу, подякував їм за службу й захист України та відзначив державними нагородами.

«Безумовно, схід України – великий виклик. І тут, на Оріхівському напрямку, завжди було гаряче. Я хочу вам подякувати, вашим побратимам, усім солдатам, офіцерам, сержантам за те, що ви захищаєте цей напрямок – наші містечка, Запорізьку область, місто Запоріжжя, яке дуже важливе. Дякую, що воно завдяки вашому захисту має життя. Запоріжжя – це важливе місто. Ворог, безумовно, його хоче, ми, безумовно, маємо його захистити», – сказав Володимир Зеленський.

Крім того, Глава держави обговорив із командирами бригад стабілізацію ситуації на напрямку, збільшення результативності рекрутингу та мотивацію воїнів.