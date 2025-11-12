Президент:

Повинна бути максимальна чистота в енергетиці, всіх процесів абсолютно – звернення Президента
Повинна бути максимальна чистота в енергетиці, всіх процесів абсолютно – звернення Президента

12 листопада 2025 року - 15:48

останні новини

На Запоріжжі Президент провів безпекову нараду з військовим командуванням: оперативна ситуація, протиповітряний захист та укріплення

13 листопада 2025 року - 13:26

Володимир Зеленський обговорив із Фрідріхом Мерцом ситуацію на фронті та посилення оборонної підтримки

13 листопада 2025 року - 13:25

На Запоріжжі Володимир Зеленський заслухав доповідь командира 128-ї ОГШБр про оборону в районі Степногірська

13 листопада 2025 року - 12:23

Президент зустрівся з воїнами 65-ї ОМБр, які захищають Україну на Оріхівському напрямку

13 листопада 2025 року - 11:38

Фотогалерея
Робоча поїздка Президента України на Запоріжжя
Робоча поїздка Президента України на Запоріжжя

13 листопада 2025 року - 11:42

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Запорізьку область провів безпекову нараду з військовим командуванням.

Т. в. о. командира 17-го армійського корпусу Ярослав Сидоров доповів про оперативну обстановку на Півдні, про завдання бригад і полків, які входять до складу корпусу, а також про військові й кадрові заходи для стабілізації ситуації в районі Рівнопілля.

Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров доповів про укріплення інженерними заходами Степногірського напрямку та про евакуацію цивільних із визначених районів.

Окрема тема наради – організація протиповітряного захисту доріг, логістики та критичної інфраструктури Запоріжжя. Іван Федоров поінформував про використання засобів РЕБ, систем ППО і дронів-перехоплювачів для відбиття атак російських ракет і дронів, зокрема FPV.

Командувач військ оперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ Михайло Сидоренко доповів про оперативну обстановку в районі Покровського.

Також Президент зустрівся з воїнами 17-го армійського корпусу, подякував їм за службу й захист України та відзначив державними нагородами.

«Безумовно, схід України – великий виклик. І тут, на Оріхівському напрямку, завжди було гаряче. Я хочу вам подякувати, вашим побратимам, усім солдатам, офіцерам, сержантам за те, що ви захищаєте цей напрямок – наші містечка, Запорізьку область, місто Запоріжжя, яке дуже важливе. Дякую, що воно завдяки вашому захисту має життя. Запоріжжя – це важливе місто. Ворог, безумовно, його хоче, ми, безумовно, маємо його захистити», – сказав Володимир Зеленський.

Крім того, Глава держави обговорив із командирами бригад стабілізацію ситуації на напрямку, збільшення результативності рекрутингу та мотивацію воїнів.

Робоча поїздка Президента України на Запоріжжя

13 листопада 2025 року - 11:42
