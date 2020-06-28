Набирає чинності закон, який дасть змогу системно розв'язати питання підтримки сімей з низькими доходами – Юлія Соколовська

Сьогодні набирає чинності підписаний Президентом України Володимиром Зеленським Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб» № 646-ІХ, який дасть змогу системно, а не фрагментарно вирішити питання підтримки сімей з низькими доходами. Про це заявила заступник керівника Офісу Президента України Юлія Соколовська.

Вона зазначила, що в період пандемії критично важлива підтримка соціально вразливих верств населення. За розрахунками ЮНІСЕФ, у цілому негативний соціально-економічний вплив COVID-19 відчують ті сім'ї, які не в змозі диверсифікувати свої доходи. Найбільше можуть постраждати сім’ї з дітьми та самотні пенсіонери.

«Цим законом розширюється велика програма боротьби з бідністю за рахунок додаткових можливостей для малозабезпечених сімей для виходу з кризи та самостійного заробітку», – сказала Юлія Соколовська.

За словами заступниці керівника Офісу Президента, закладені в законі підходи дадуть змогу системно, а не фрагментарно підходити до питання підтримки родин, котрі отримують допомогу як малозабезпечені сім’ї.

Юлія Соколовська зауважила, що в Україні понад 218 тис. малозабезпечених сімей, у яких виховується майже 512 тис. дітей, зокрема понад 60% таких сімей – неповні.

Уже з 1 липня цього року відбувається підвищення рівня забезпечення прожиткового мінімуму в програмі для дітей – з 85% до 130%. Тобто розмір допомоги буде збільшено, що вже передбачено в державному бюджеті на поточний рік.

Також закон сприяє економічній самостійності малозабезпеченої сім’ї та виходу її з кризи.

Так, запроваджується безвідсоткова поворотна допомога для організації власної справи. Тобто члени малозабезпеченої сім’ї можуть отримати в Державній службі зайнятості фінансову допомогу, яка надається одноразово працездатній особі, що не працює, з числа членів малозабезпеченої родини для організації підприємницької діяльності та сприяння її економічній самостійності. Порядок надання такої допомоги має бути визначений Кабінетом Міністрів України.

«Це важливо, оскільки аналіз показує, що лише 15% працездатних членів сімей, які одержують допомогу малозабезпеченим, працюють», – наголосила Юлія Соколовська.

Також, за її словами, закон посилює фінансові гарантії для сімей, які взяли дітей під опіку, оскільки прийомні родини забезпечують можливість дітей, позбавлених батьківського піклування, зростати в повноцінних сім’ях з любов’ю та турботою.

Тому збільшено розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. Розмір допомоги підвищиться для дітей з інвалідністю до 6 років на 2788,5 грн (з 3718 грн до 6506,50 грн), від 6 до 18 років – на 3477 грн (з 4636 грн до 8113 грн); для дітей до 6 років – на 929,5 грн (з 3718 грн до 4647,5 грн), від 6 до 18 років – на 1159 грн (з 4636 грн до 5795 грн). Таке підвищення, відповідно до закону, здійснюватиметься з 1 січня 2020 року.

Ще один крок для реалізації ініціатив Президента України щодо підвищення рівня життя 80-річних пенсіонерів – це збільшення допомоги.

Одинокі пенсіонери, що досягли 80-річного віку, мають можливість отримувати державну соціальну допомогу на догляд у розмірі 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Наразі це 655 грн. Таке збільшення розраховується, починаючи з 1 січня цього року. Тому ті пенсіонери, які отримували надбавку на догляд, мають право на її збільшення з початку року.

«Це ще одне системне збільшення допомоги на додаток до раніше впровадженої програми доплат пенсіонерам, які досягли 80-річного віку, в розмірі 500 гривень щомісячно. Нині в Україні близько 100 тис. одиноких пенсіонерів», – зауважила заступник керівника Офісу Президента України.