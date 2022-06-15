Надання Україні статусу кандидата в члени ЄС може стати важливим рішенням в історії Європи – Володимир Зеленський

Надання Україні статусу кандидата в члени Європейського Союзу може значно посилити свободу у Європі й стати важливим успішним рішенням на її історичному шляху. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами зустрічі з президентами Франції та Румунії, а також головами урядів Німеччини та Італії у Києві.

«Росія хоче показати, що європейське об'єднання нібито не здатне бути ефективним і європейські цінності не можуть спрацювати для захисту свободи. Ми можемо, а отже, повинні спільно зламати цей сценарій і довести їм, що Європа й надалі буде вільною, демократичною і, ще раз підкреслюю, що важливо – обʼєднаною», – сказав Глава Української держави.

За його словами, основним проявом спільної сильної позиції Європи зараз може стати підтримка інтеграції України до ЄС.

«Сам хід історії Європи довів правильність позитивної відповіді Євросоюзу на українські прагнення. Статус кандидата в члени Європейського Союзу для України може історично посилити свободу у Європі й стати одним з ключових європейських рішень першої третини ХХІ століття», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Україна готова провести необхідну роботу, щоб отримати повноправне членство у Європейському Союзі.

«Українці вже заслужили право стати на цей шлях та отримати статус кандидата. Ми всі бачили опитування, які підтверджують, що більшість в усіх країнах Європи і загалом на європейському континенті підтримує європейську інтеграцію України. Маємо історично найбільший рівень підтримки європейської інтеграції й українським народом», – сказав він.

Президент Французької Республіки Еммануель Макрон зі свого боку зазначив, що Україна є частиною європейської родини, і лідери чотирьох країн підтримують надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

Він висловив сподівання, що рішення, яке буде ухвалене на засіданні Європейської ради наступного тижня, стане одноголосним. За його словами, цей статус прив’язаний до дорожньої карти, тому європейський шлях України лише починається.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що статус кандидата в члени ЄС є важливою віхою на європейському шляху України, і запевнив, що на засіданні Європейської ради виступатиме за відповідне рішення.

Він додав, що для вступу до Євросоюзу кандидати мають відповідати визначеним критеріям демократичної та правової держави.

Президент Румунії Клаус Йоханніс наголосив, що Європейський Союз має створити ефективні інструменти для відбудови України.

«Наш обов’язок – діяти. Наша відповідальність полягає в тому, щоб не втратити цієї нагоди допомогти нашим українським друзям здобути нове майбутнє», – сказав Президент Румунії.

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драґі додав, що ЄС сьогодні демонструє єдність і підтверджує свою готовність разом із союзниками допомогти Україні. Він також запевнив у підтримці європейських прагнень нашої країни.

«Італія хоче бачити Україну у складі Європейського Союзу. Це означає, що вона однозначно підтримуватиме Україну в її статусі кандидата і в подальшому входженні до складу ЄС. Йдеться про шлях, який передбачає глибокі реформи», – зазначив Маріо Драґі.