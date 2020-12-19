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Надсилати поштівки та ширити свята Україною. Олена Зеленська запустила новорічний проект «Дивовижна поштівка»

23 грудня 2020 року - 14:01

Надсилати поштівки та ширити свята Україною. Олена Зеленська запустила новорічний проект «Дивовижна поштівка»

За ініціативою першої леді України Олени Зеленської створений новорічний проект «Дивовижна поштівка». За задумом він покликаний популяризувати творчість українських художників та дати можливість українцям привітати одне одного зі святами персональною поштівкою.

«Кожного року українці надсилають безліч онлайн-листівок, щоб привітати одне одного зі святами. Цього року ми вирішили створити свої українські дивовижні поштівки, якими можна поздоровити найближчих людей і знайомих», – розповіла Олена Зеленська.

За словами першої леді України, для реалізації ідеї українські художники надали 12 своїх картин, присвячених новорічним та різдвяним традиціям українців.

«Кожну з цих картин ми оживили за допомогою анімації. Так народилися наші поштівки, які поєднали українські традиції з мистецтвом, сучасні технології з прадавніми символами, а українців – одне з одним», – зазначила дружина Президента.

Цей проект існує у двох форматах – онлайн та офлайн.

Щоб надіслати поштівку діджитал-каналами (через месенджери або соцмережі), потрібно зайти на сайт dyvo-poshtivka.com.ua, обрати варіант, вказати ім’я адресата, написати побажання та відправити. 

Також можна надіслати звичну друковану поштівку через Укрпошту. З переліком 28 відділень, залучених до проекту, можна ознайомитися на сайті Укрпошти.

Цей проект реалізовано за підтримки телеканалу СТБ, Укрпошти та Green Penguin.

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