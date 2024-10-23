Найбільше уваги – складним напрямкам на Донеччині, потребам наших воїнів, бригад в оперативності постачання від партнерів – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Коротко про цей день.

Провів нараду з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем щодо поточних питань і деяких невідкладних рішень, які потрібно ухвалити. Також була нарада із секретарем РНБО Олександром Литвиненком про контроль за виконанням рішень РНБО та підготовку деяких військових питань на наступну Ставку.

Була доповідь Головкома Сирського – фронт і Курська операція. Найбільше уваги – складним напрямкам на Донеччині. А також потребам наших воїнів, наших бойових бригад в оперативності постачання від партнерів. Оперативність завжди означає більший результат. Я хочу відзначити сьогодні наших воїнів: 38-му окрему бригаду морської піхоти – це Покровський напрямок – та 79-ту бригаду ДШВ – це Курахівський напрямок. Дякую, хлопці!

Є зараз важлива новина зі Сполучених Штатів: Америка ухвалила рішення надати 20 мільярдів доларів. Це кошти, які забезпечені замороженими російськими активами. Частина рішення G7 про 50 мільярдів доларів для України – для нашого захисту, для нашої стійкості. Це те, що справді підтримає нас. І важливо реалізувати це вже цього року. Дякую Сполученим Штатам, дякую всій «Групі семи».

І ще одне.

Сьогодні була зустріч із представниками нашого українського громадянського суспільства. Багато було організацій – зовнішня політика, розвиток оборонної сфери, правозахист, захист свободи. Зокрема, був і Максим Буткевич – український правозахисник і воїн, якого нам нещодавно вдалося звільнити з російського полону. Детально обговорили План перемоги та нашу потребу в об’єднанні – у тому, щоб разом повертати справедливість для України, наближати мир і говорити з партнерами про все те, що може зробити Україну сильнішою. Ми розраховуємо на єдність у промоції рішення партнерів щодо запрошення України в НАТО. А також щодо розвитку нашої системи оборони. Треба більш активно закликати партнерів до рішучості в оборонній співпраці. І також маємо разом працювати над кроками, які дадуть Україні змогу швидше відновитись після цієї війни.

Дякую всім, хто допомагає! Слава всім, хто бореться заради України!

Слава Україні!