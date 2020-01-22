Найбільші перспективи для економічного партнерства України й Туреччини відкриваються в інвестиційній сфері – Президент

Інвестиції – найбільш перспективна сфера економічного партнерства України й Туреччини. На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський під час Українсько-турецького бізнес-форуму в Києві.

Глава держави підкреслив, що наразі низка турецьких компаній скористалися можливостями в нашій державі.

«Впевнений, що саме в інвестиційній сфері сьогодні відкриваються найбільші перспективи для економічного партнерства України й Туреччини. Йдеться не лише про створення спільних підприємств, а й про активну участь турецьких компаній у процесі приватизації», – заявив він.

Володимир Зеленський наголосив, що подальшому розвитку співпраці двох держав сприятиме підписання Угоди про вільну торгівлю.

«Це дасть поштовх у багатьох сферах: сільське господарство та харчова промисловість, житлове будівництво, енергетика та енергоефективність, транспорт і туризм. Ми також маємо значний потенціал у сферах машинобудування, виробництва обладнання для транспорту та енергетики», – сказав Глава держави.

Президент закликав турецькі компанії вже зараз інвестувати в українську економіку. Зокрема, Володимир Зеленський запросив турецький бізнес до участі в концесійних конкурсах у проектах з осучаснення інфраструктури.

«Одним з наших пріоритетів є масштабна модернізація інфраструктури – дороги, аеропорти та морські порти, запуск річкового транспорту. Вже запущено перші концесійні конкурси морських портів «Ольвія» та «Херсон». Наразі ми готуємо нові конкурси щодо аеропортів і морських портів, а також проекти концесійних доріг», – заявив Президент.

Водночас Володимир Зеленський уточнив, що потенційно привабливими для обох держав є інвестиції у розвиток туристичної інфраструктури на Херсонщині та Одещині.

Також Глава держави нагадав, що влада ініціює низку новацій для поліпшення інвестиційного клімату. Йдеться, зокрема, про п’ятирічні податкові канікули, проект Іnvestment nanny, створення міжнародного арбітражу для інвесторів.