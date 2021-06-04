Найближчим часом будуть озвучені дата й програма візиту Володимира Зеленського до США – прес-секретар Президента

Президент України Володимир Зеленський вітає зусилля Президента США Джо Байдена та Федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель із врегулювання кризи, яка утворюється через реалізацію проекту «Північний потік – 2», проте відзначає відсутність конкретних кроків з протидії загрозам від запуску цього трубопроводу. Про це заявив прес-секретар Президента України Сергій Никифоров на брифінгу у п’ятницю.

«Ми вдячні їм за відданість територіальній цілісності України, за підтримку суверенітету, за їхні заяви, що не можна дозволити Росії використовувати «Північний потік – 2» як зброю, і що Україна навіть по завершенні дії чинного контракту на транзит газу має залишатися транзитною стороною. Щоправда, ми не почули найцікавішого: як саме сторони намагатимуться це забезпечувати. Конкретики, якої вимагає Президент Володимир Зеленський, ми не почули», – зазначив Сергій Никифоров.

Речник Президента України нагадав, що Джо Байден та Ангела Меркель підписали спільну декларацію, у якій пообіцяли захищати «права та гідність усіх людей та протистояти несправедливості та нерівності скрізь, де це відбудеться».

«Президент України сподівається, що саме так це й буде. І що найпотужніша країна світу та найпотужніша країна Європи залишаться вірними своїм деклараціям, своїм зобов’язанням і принципам. І вони не проміняють їх на якісь короткотривалі комерційні інтереси», – додав Сергій Никифоров.

Щодо візиту Володимира Зеленського до США прес-секретар Глави держави зазначив, що нині всі узгодження перебувають на фінальній стадії і найближчим часом будуть озвучені дата й програма.