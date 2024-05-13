Найближчим часом Україна має отримати запрошення на вступ до НАТО – звіт групи Єрмака-Расмуссена

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та ексгенеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен узяли участь у дискусійній панелі «Безпека та євроатлантична інтеграція України» під час Копенгагенського саміту за демократію, де презентували офіційний звіт Міжнародної робочої групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України.

Очільник Офісу Глави держави наголосив, що у звіті рекомендовано запросити Україну до НАТО на саміті у Вашингтоні та розглянути конкретні умови членства нашої країни в Альянсі.

«Нам потрібна конкретна підтримка світу та сильні кроки. Нам потрібні не короткочасні гарантії безпеки, а тривалі, на майбутнє. І найсильніша гарантія – членство в НАТО. Воля українців – бути частиною ЄС і НАТО. Зараз критичний момент, і потрібно підтримати Україну й мотивувати наших героїв, які зараз захищають на передовій не лише Україну, а й демократію в усьому світі», – наголосив він.

Міжнародна робоча група пропонує зняти всі застереження щодо типів звичайних озброєнь, які постачаються в Україну, та способів їх використання проти військових цілей країни-агресорки.

Україна й держави-партнери мають об’єднати двосторонні безпекові угоди в межах міжнародного договору.

У звіті Міжнародної робочої групи запропоновано зобов’язати країни – члени НАТО витрачати 0,25% свого ВВП на військову допомогу Україні, а також розблокувати заморожені російські активи на 300 мільярдів доларів і використати їх для підтримки нашої країни.

Андерс Фог Расмуссен зазначив, що підготовлений робочою групою звіт містить три конкретні пункти для допомоги Україні: зняття всіх обмежень на постачання зброї, розміщення вздовж східного кордону НАТО систем ППО та запрошення України в Альянс на саміті у Вашингтоні.

«Я не думаю, що ми повинні прийняти той аргумент, що ми не можемо запросити Україну, поки триває війна. Якщо ми приймемо цей аргумент, ми де-факто дамо Путіну стимул продовжувати війну», – переконаний колишній Генеральний секретар НАТО.

Андрій Єрмак додав, що ключовий висновок звіту дуже простий: уже найближчим часом Україна має отримати запрошення приєднатися до Альянсу.

«Багато хто вважає це неможливим, поки триває війна. Це не так. За належної рішучості можливо все. Ми вже не раз це доводили», – підсумував керівник Офісу Президента.