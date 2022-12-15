Найефективніший захист свободи, прав людини та верховенства права – це притягнення до відповідальності всіх, хто розв’язав війну – Президент України на врученні премії Сахарова

Дякую, Роберто!

Шановна пані Президент, дорога Роберто!

Дорогі друзі!

Я вітаю вас від імені всіх наших людей – велика честь. Я вітаю вас від усіх тих, які воюють, які працюють заради України й заради свободи. Заради того, без чого неможливо уявити всіх нас, життя, Європу. Неможливо уявити без України і без свободи. І не лише тому, що це буде просто неправдою.

Але й тому, що будь-яка спроба позбавити Європу України та свободи – це завжди злочин.

І ми бачимо такий злочин зараз – терористичну війну Росії проти України та Європи. Це було і в минулому, коли тиранії намагалися підкорити українців і позбавити свободи всіх європейців.

Але коли тепер ми переможемо – українці та всі європейці – ми переможемо саме так, щоб ніколи знову не було спроб позбавити Європу України та свободи. Ми переможемо так, щоб навіть намагань не було застосувати знову геноцидну політику проти наших людей як в Україні, так і в усій Європі.

Ми маємо дати – і дамо! – нову дієву архітектуру безпеки для глобальної свободи й міжнародного правопорядку. Вважаю це частиною нашого з вами морального обовʼязку.

Погляньте, як наступає російська армія. Окупанти випалюють усе перед собою артилерією й ракетами, бомбами і дронами, мінами, боєприпасами, що не розірвалися й залишаються в нашій землі. Окупанти руйнують міста і села та всю життєво важливу інфраструктуру...

Так було в Маріуполі – ви всі це бачили. Так було у Волновасі – це ще одне місто, повністю знищене після російського наступу. Там жило понад 20 тисяч людей до цієї війни. Тепер там – суцільні руїни. Те саме російська армія робить із Бахмутом – іншим містом Донбасу, від якого російські удари залишають розбите каміння. А там раніше жили більш як 70 тисяч людей... Зовсім нещодавно. Ще минулого року. Зараз – руїни.

Можливо, лише після закінчення цієї війни, коли ми звільнимо всю нашу землю і зможемо виявити всі могили жертв російського терору, ми зможемо сказати, скільки життів забрала тиранія цього разу.

Зараз ми знаємо тисячі імен загиблих. На жаль, їх може бути значно більше.

Я прошу всіх вас ушанувати зараз хвилиною мовчання памʼять усіх українців, усіх українок, усіх дорослих і дітей, усіх військових, усіх цивільних, чиї життя були забрані цією ганебною війною!

Дуже дякуємо вам!

Дорогі друзі! Треба діяти вже зараз, не чекаючи закінчення війни, щоб притягнути до відповідальності всіх, хто її розвʼязав, і щоб не допустити будь-якого повторення агресії. Це буде найефективнішим захистом свободи, прав людини, верховенства права та інших наших із вами спільних цінностей, які уособлює, зокрема, ця відзнака Європарламенту – премія імені Сахарова.

Я вдячний усім, хто розслідує й допомагає розслідувати злочини окупантів в Україні, хто шукає інформацію про російських убивць і терористів. Я вдячний Міжнародному кримінальному суду, який тісно співпрацює з українськими прокурорами та має чіткий намір здійснити правосуддя щодо скоєного окупантами на території нашої держави. І я вдячний усім лідерам і державам, усім політикам і міжнародним організаціям, які працюють разом з нами та докладають усіх можливих зусиль для створення трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Закликаю всіх вас, ваші партії й держави дієво підтримати цю роботу!

Трибунал має запрацювати.

Європарламент уже підтримав цю ідею. Потрібно якнайшвидше втілити її в реальність.

Зокрема, через ухвалення окремої резолюції Європарламенту на підтримку створення трибуналу, через вашу підтримку й підтримку вашими країнами відповідної резолюції Генасамблеї ООН. Знищені Росією міста й села, зруйновані долі, розбиті та розстріляні життя мають бути відображені у вироках не лише тим, хто безпосередньо все це вчинив, а й у вироках тим, хто організував і розпочав цю агресію.

І коли принцип невідворотності покарання спрацює щодо злочину агресії проти України, зможемо зробити відповідну інституційну основу справедливості постійною. Коли будь-який потенційний агресор знатиме, що покарання за злочинну війну неминуче, це буде найефективнішим інструментом превенції війни.

І ще одне. Історична відповідальність. Зло завжди має мотив повернутися, коли історія зла не написана повністю.

Шановні депутати!

Я знаю, що завтра ви будете розглядати питання про визнання геноцидом злочину Голодомору проти українського народу. І я закликаю вас підтримати таке визнання максимальною більшістю голосів задля встановлення справедливості.

Європа має дати максимально сильний сигнал, що в історії трагедій на нашому континенті, в історії злочинів проти людства і людяності, скоєних на нашій із вами землі, не залишиться жодної прогалини.

Вірю, що так і буде!

Дякую вам за підтримку!

Дякую вам за відзначення нашої боротьби – за цю премію!

Дякую особисто тобі, Роберто, за те, що ти нас підтримуєш – ти приїжджала до Києва у складний, у небезпечний час, за те, що ти підтримуєш наші реформи, наш рух у європейські структури і справді допомагаєш. Я тобі дякую!

Слава всім нашим воїнам!

Слава кожному й кожній, хто захищає свободу і наших людей!

Слава Україні!