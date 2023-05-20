Нам потрібне глобальне лідерство демократії – виступ Президента Володимира Зеленського на сесії саміту країн «Великої сімки» та України

Пане Кішідо, пане Прем’єр-міністре, дякую вам за запрошення відвідати саміт.

Дорогі колеги!

За час цієї війни Україна шість разів брала участь у зустрічах «Групи семи», але онлайн. Зараз – момент для особистої подяки.

Ми разом із вами та всіма нашими союзниками й партнерами досягли такого рівня співпраці, який забезпечує, щоб на демократію, на міжнародне право, на свободу зважали.

У світі були намагання ігнорувати й зневажати те, що ми цінуємо. Але зараз це неможливо. Зараз наша сила зростає. І кожен, хто може забажати агресії проти демократичної країни, бачить, якою буде відповідь. І що більше ми з вами співпрацюємо, то менша вірогідність, що хтось іще у світі піде божевільним шляхом Росії. Але чи достатньо цього?

Демократія потребує більшого. Я вважаю, нам потрібне очевидне глобальне лідерство демократії. Це головне, що ми забезпечуємо нашою співпрацею.

Наведу кілька прикладів.

Багато років ми чули, ніби Росія може безкарно атакувати будь-яку країну гіперзвуковими ракетами, яких ніби не збити. Росія хотіла, щоб ми злякались і в певний момент зрадили свої цінності. Що ж, із цим покінчено. «Петріоти» в руках українців показали, на що здатна демократія.

Ми з вами разом довели, що питання не в тому, скільки ракет є в нашого спільного ворога, а в тому, скільки систем ППО є в нас. «Петріоти», «Айріс-Т», «Насамси», «Кроталі», «Самп-Т» – вони дають захист життя у наших містах і цим створюють глобальний бренд безпеки для демократії.

Коли таких систем ППО в Україні буде достатньо для того, щоб захистити всі наші міста, світ бачитиме, який повітряний щит здатна створити демократія. Ми вирішуємо, якою буде безпека неба, а не наш ворог.

Я дякую вам, шановні лідери, які допомогли Україні з ППО! Разом ми врятували від російських ракет уже тисячі й тисячі життів українців.

Я вдячний і за рішення про тренування наших пілотів на сучасних винищувачах.

Повітряний щит може бути повноцінним лише тоді, коли наземні системи ППО доповнюються сучасними літаками у повітрі. Зараз ми виходимо на шлях усунення розриву в можливостях.

Коли наші пілоти знатимуть F-16 і коли в нашому небі з’являться ці машини, це матиме значення не лише для України. Це буде історичний момент для всієї архітектури безпеки у Європі та світі.

Дорогі колеги!

Майже за 15 місяців повномасштабної війни ми спільно з вами ухвалили сотні безпекових рішень. Це формування коаліцій оборонної підтримки, санкції проти агресора, захист ринків, зокрема енергетики та продовольчого ринку, захист фінансової стійкості України.

Кожне рішення для захисту України та свободи гарантує збереження міжнародного порядку, заснованого на правилах. Як із цеглинок зростає будинок, так і з наших із вами рішень зростає свобода – ми її гарантуємо. Ми, демократії.

І наша відповідь, по суті, є основою для обов'язкових правил запобігання агресії.

Україна наголошує на принципі превентивної безпеки. Ось чому наші пропозиції щодо пакету гарантій безпеки для України – коли вони запрацюють – стануть миротворчим чинником. І не лише для нас.

У світі є «безпекові парасольки». І вони мають відкритися, коли небо почорніє. Але як це буде та чи вистоїть свобода в час, поки «безпекова парасолька» розширюватиметься на нового союзника?

Так само, як наші з вами дії протягом цієї війни врятували міжнародне право та свободу, наші гарантії безпеки працюватимуть на недопущення трагедії війни. Вони працюватимуть, щоб зупинити потенційного агресора.

Україна хотіла б, щоб наші команди розставили крапки над «і» у справі гарантій безпеки до Вільнюса – саміту, на який очікує євроатлантика.

Дякую вам, пане Президенте Байдене, що ви наповнюєте змістом глобальний бренд безпеки для демократії! Дякую за лідерство, за зброю, за рішення про тренування пілотів. Я вірю, що крила нашої спільної свободи будуть очевидно найміцнішими у світі! Дякую обом партіям Конгресу і вашій, пане Президенте, команді та всім волелюбним американським серцям.

Дякую тобі, Олафе, пане канцлере, за твою рішучість, яка змінює історію на користь демократії, за довготривалу оборонну та фінансову підтримку України, яка дає стійкість усій нашій вільній Європі. Дякую твоїм колегам в уряді, дякую Бундестагу й усьому народу Німеччини.

Дякую тобі, Ріші, пане Премʼєр-міністре, за твою енергію, яка додає нам більш далекоглядних і більш далекобійних можливостей. Вірю, що твоє лідерство допоможе дати очевидну силу праву, коли разом із нашими партнерами створимо трибунал щодо агресії Росії. Дякую твоїм колегам-міністрам, британському парламенту і всьому британському народу.

Дякую тобі, Еммануелю, пане Президенте, за те, що ти бережеш цінності Республіки й що підтримка Францією України є проявом поваги до свободи народів, до рівності в міжнародних відносинах, до братерства між людьми. Дякую, Франціє!

Дякую Джорджі Мелоні за те, що сила її характеру додає сили нам усім. Дякую італійському уряду, парламенту та всім італійцям, які підтримують захист наших людей.

Дякую тобі, Джастіне, пане Премʼєр-міністре, за вміння бути першим у багатьох питаннях і за те, що в кожному питанні ми знаходимо спільну мову. Дуже важливо довести до результатів нашу спільну роботу у розмінуванні в Україні, це справді зберігає життя. Дякую всьому політичному класу та всьому народу Канади, який так цінує мир.

Дякую тобі, Шарлю, дякую тобі, Урсуло, за те, що під вашим керівництвом євроінституції стали більше ніж інституціями. Колись говорили, що ЄС – це бюрократія. Ви доводите, що наше об’єднання тримається не на бюрократії, а на спільних цінностях, які дають нам сильний курс!

Дякую вам, Фуміо, пане Прем’єр-міністре, за очевидне лідерство Японії в Азії у захисті міжнародного права, дякую за всебічну підтримку з боку вашої держави й ваших людей.

Дорогі колеги!

Нас об’єднує ще один принцип – раціональність. Ми завжди діємо практично, захищаючи наші цінності. І очевидним вираженням раціональності є українська формула миру. Я дякую вам за підтримку нашої формули.

Напередодні я був на саміті Ліги арабських держав, і ми робимо все, щоб обʼєднати увесь світ навколо формули миру – навколо мирного саміту, який дасть поштовх реалізації формули.

Хотілося б у межах наших зустрічей сьогодні обговорити кроки з реалізації формули та деталі організації мирного саміту.

Дякую.