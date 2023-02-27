Нам потрібні сучасні бойові літаки, щоб убезпечити від російського терору всю територію України – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Коротко звітую про сьогоднішній день.

Доба почалася з атаки іранськими дронами. З них більшість вдалося збити. 11 із 14.

На жаль, були й влучання. Поранені троє працівників ДСНС у Хмельницькому, двоє загинули. Мої співчуття родинам. Другий дрон влучив якраз тоді, коли почалося гасіння пожежі після першого.

Власне передусім тому нам і потрібен авіаційний компонент ППО – сучасні бойові літаки, щоб можна було убезпечити від російського терору всю територію нашої держави. ППО повноцінне тоді, коли забезпечується, зокрема, й авіацією. Сучасною авіацією.

Наші льотчики разом з нашими зенітниками, разом з усіма воїнами й фахівцями наших Повітряних сил уже роблять велику роботу. Але повністю зможемо захистити небо, коли буде прибране авіаційне табу у відносинах із нашими партнерами.

Увесь день тривала робота в Одесі та Одеському районі з ліквідації наслідків аварії на енергомережі. Було масштабне відключення, але вже протягом дня вдалося відновити подачу електрики.

Станом на вечір уся критична інфраструктура й абсолютна більшість споживачів – із електрикою. Я дякую всім енергетикам, усім ремонтним бригадам, які забезпечили швидкий результат.

Україна демонструє й демонструватиме, що наша стійкість вища, ніж будь-які очікування.

Провів сьогодні кілька нарад з представниками уряду та силового блоку. Зокрема, нараду з головою СБУ Василем Малюком. З поточних питань і щодо наших кроків найближчим часом для захисту держави.

Жодного шансу будь-яким внутрішнім загрозам не залишимо так само, як і зовнішнім.

Звичайно, постійно перебуваю на звʼязку з нашими командувачами. Особлива увага – ситуації на сході, зрозуміло – на Донеччині.

Бахмутський напрямок – ситуація стає постійно складнішою. Постійно ворог знищує все, що можна використовувати для захисту наших позицій, для закріплення й оборони.

Наші воїни, які обороняються на Бахмутському напрямку, – справжні герої.

Я дякую кожному й кожній, хто героїчно тримає цей напрямок та інші напрямки на Донбасі. Дякую кожному й кожній, хто допомагає нашим воїнам і робить усе, щоб наші оборонці мали якнайбільше зброї, далекобійної зброї, потужної зброї.

Сьогодні в Києві з візитом перебувала міністр фінансів Сполучених Штатів.

Я подякував їй за життєво важливу фінансову підтримку для нашої держави. Обговорили нашу поточну взаємодію і на рівні між Україною та США, і також на рівні глобальних фінансових інституцій, зокрема МВФ. Обговорили потреби у відбудові в Україні й відновлення справедливості для наших людей та всього вільного світу – це запуск реального механізму компенсації збитків, завданих цією війною... компенсації за рахунок російських активів.

Це непросте завдання. Але реалізувати його, спрямувати російські активи на відшкодування збитків за війну – це буде одним із найпотужніших ударів вільного світу і по цьому агресору, і по будь-яких агресіях загалом.

Думаю, формат відшкодування буде знайдений і Росія заплатить за свою війну. В усіх сенсах.

Слава кожному й кожній, хто зараз у бою за Україну! Я дякую всім, хто допомагає!

Світла памʼять усім, чиї життя забрав російський терор!

Слава Україні!