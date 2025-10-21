Нам потрібно створити жорсткий контроль за виконанням санкцій і реальні наслідки для тих, хто порушує правила – Президент на засіданні Євроради

Коли Володимир Путін уникає дипломатії, блефує та посилює терор, має бути сильний тиск на нього, щоб повернути його до реальності. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників засідання Європейської ради в Брюсселі.

Глава держави наголосив, що коли Україна наполягає на посиленні санкцій, то йдеться не лише про захист життів українців. За словами Президента, санкції обмежують російську воєнну машину й тиснуть на тих, хто має політичний вплив: корпорації, найближче оточення Володимира Путіна, російських олігархів і всю державну систему. Він акцентував, що тисячі впливових людей у Росії мають чітко відчути й зрозуміти, що Володимир Путін і ця війна є смертельною загрозою для них – їхніх життів, грошей і майбутнього.

«Ми досить довго чекали на 19-й пакет санкцій, але нарешті він схвалений. Дякую за це. Це великий успіх, дуже дякую, шановні лідери. Зараз важливо повністю ввести його в дію. Ми забезпечимо координацію з Норвегією, Швейцарією, Великою Британією та іншими країнами, щоб вони також застосували ці жорсткі заходи Євросоюзу у своїх системах. І нам треба йти далі – світ повинен поважати санкції Євросоюзу так само, як він поважає санкції США», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави запропонував створити жорсткий контроль за виконанням санкцій і реальні наслідки для тих, хто порушує правила.

Президент також наголосив, що дуже важливим є вчорашнє рішення США запровадити нові санкції, спрямовані проти нафтових компаній Росії.

«Ми довго про це говорили, і це допоможе, звісно. І я хочу подякувати Президенту Трампу за це рішення. Коли Путін уникає дипломатії, коли він блефує чи посилює терор, сильний тиск має повернути його до реальності», – підсумував Володимир Зеленський.