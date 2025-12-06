Президент запровадив почесну відзнаку «Громада-рятівник»

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про встановлення почесної відзнаки «Громада-рятівник» для відзначення мужності, милосердя та солідарності жителів територіальних громад, які вони проявили в умовах боротьби проти російської агресії.

Цією нагородою відзначатимуть територіальні громади, жителі яких масово надають гуманітарний захист та інші види допомоги прифронтовим територіальним громадам і Силам оборони, беруть участь у посиленні обороноздатності держави під час відсічі збройної агресії Росії проти України, а також здійснюють іншу вагому підтримку в захисті незалежності та суверенітету України.

Зокрема, жителі цих громад приймають людей, які змушені евакуюватися з прифронтових територій; створюють умови для їхнього проживання та інтеграції, забезпечують роботою, допомагають відновлювати електропостачання та зруйновані об’єкти в постраждалих містах і селах поблизу фронту, приймають релоковані підприємства з прифронтових територій та забезпечують їх усім необхідним, допомагають облаштовувати фортифікації та підтримують Сили оборони й безпеки України, проводять збори на потреби захисників і захисниць.

Упродовж тижня Кабінет Міністрів України повинен розробити і внести на затвердження Главі держави проєкт Положення про відзнаку, її малюнка, пам’ятної плакетки та футляра до неї.