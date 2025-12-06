Президент:

Звернення Президента України з нагоди Дня Збройних Сил України
Звернення Президента України з нагоди Дня Збройних Сил України

6 грудня 2025 року - 09:02

останні новини

Володимир Зеленський відзначив представників місцевого самоврядування, які підтримують стійкість країни та Сил оборони України в час війни

7 грудня 2025 року - 14:00

Президент запровадив почесну відзнаку «Громада-рятівник»

7 грудня 2025 року - 13:53

Україна не збереглася б, якби не було такого героїзму, який проявляють наші воїни – Президент під час вручення сертифікатів на квартири Героям України та рідним загиблих захисників

7 грудня 2025 року - 12:32

У відеозверненні Президента з нагоди Дня Збройних Сил України показані мурали в Україні та світі, присвячені українським захисникам

7 грудня 2025 року - 11:30

Президент вручив сертифікати на отримання квартир Героям України та рідним загиблих Героїв
Президент вручив сертифікати на отримання квартир Героям України та рідним загиблих Героїв

7 грудня 2025 року - 12:30

Президент запровадив почесну відзнаку «Громада-рятівник»

7 грудня 2025 року - 13:53

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про встановлення почесної відзнаки «Громада-рятівник» для відзначення мужності, милосердя та солідарності жителів територіальних громад, які вони проявили в умовах боротьби проти російської агресії.

Цією нагородою відзначатимуть територіальні громади, жителі яких масово надають гуманітарний захист та інші види допомоги прифронтовим територіальним громадам і Силам оборони, беруть участь у посиленні обороноздатності держави під час відсічі збройної агресії Росії проти України, а також здійснюють іншу вагому підтримку в захисті незалежності та суверенітету України.

Зокрема, жителі цих громад приймають людей, які змушені евакуюватися з прифронтових територій; створюють умови для їхнього проживання та інтеграції, забезпечують роботою, допомагають відновлювати електропостачання та зруйновані об’єкти в постраждалих містах і селах поблизу фронту, приймають релоковані підприємства з прифронтових територій та забезпечують їх усім необхідним, допомагають облаштовувати фортифікації та підтримують Сили оборони й безпеки України, проводять збори на потреби захисників і захисниць.

Упродовж тижня Кабінет Міністрів України повинен розробити і внести на затвердження Главі держави проєкт Положення про відзнаку, її малюнка, пам’ятної плакетки та футляра до неї.

Пов'язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №920/2025

Про встановлення почесної відзнаки "Громада-рятівник"
