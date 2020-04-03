Наполягаю, щоб лікарям і медичним закладам була приділена особлива увага – Володимир Зеленський

На традиційній селекторній нараді щодо боротьби з поширенням коронавірусу Президенту України Володимиру Зеленському доповіли про перевірки лікарень щодо їхнього стану, забезпечення фінансуванням, спецзасобами захисту, а також щодо наявності медичних працівників.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко поінформував про ситуацію на Тернопільщині, куди він поїхав за дорученням Глави держави. Там виникли проблеми з найбільшою кількістю заражених лікарів та невиплатою зарплат. Гроші на виплати були знайдені, і вже скоро їх почнуть виплачувати. Віктор Ляшко також спростував фейки щодо зменшення видатків на місцевий медзаклад через зміну фінансування. Головний санітарний лікар повідомив медикам, що відтепер їхній бюджет збільшився на 400 мільйонів гривень.

«Але це лише одна ситуація. Ми отримали неймовірно багато звернень за останні кілька днів. Ми знали, що українська медична система не повністю готова до таких викликів, як епідемія. Адже протягом усіх років незалежності її просто знищували. Ми не зробимо її ідеальною за місяць чи півроку. Але я наполягаю на тому, щоб лікарям і медичним закладам була приділена особлива увага. Звернення повинні перевірятися, на них потрібно реагувати. Ситуацію в медицині треба терміново налагоджувати. Крок за кроком», – сказав Володимир Зеленський.

Додатково обговорили стан місць для обсервації тих, хто в’їжджає в Україну. Нині правоохоронці, Міністерство охорони здоров’я та місцева влада перевіряють приміщення за новою інструкцією МОЗ. Кількість місць для обсервації за новими вимогами буде визначена наступного тижня.

«Як ми хочемо, щоб люди проводили два тижні в умовах, коли немає не те що нормального ремонту, а елементарного – води чи світла? Ви ж розумієте, що ми повинні забезпечити комфортні умови обсервації», – наголосив Президент.

