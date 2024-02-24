Напрацювання Міжнародної робочої групи Єрмака-Макфола відображені у нових санкційних пакетах партнерів України

Напрацювання Міжнародної робочої групи щодо санкцій проти Росії, яку очолює керівник Офісу Президента Андрій Єрмак спільно з директором Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI), Послом Майклом Макфолом, стали основою чергових пакетів санкцій, застосованих США, Канадою, Великою Британією та Європейським Союзом до осіб і компаній, що підтримують війну проти нашої держави.

Зокрема, до нових санкційних списків США внесено 554 позиції. Також ухвалено бізнес-рекомендації «Ризики та міркування для ведення бізнесу в Російській Федерації та на окупованих Росією територіях України». Відтепер, крім Ірану, КНДР та М’янми, ці рекомендації поширюються на Росію.

До санкційних списків включено осіб, пов’язаних із викраденням українських дітей, компанії з енергетичного сектору, зокрема афілійовані з корпорацією «Росатом», постачальників мікроелектроніки – компанії з юрисдикцій ОАЕ і КНР, виробників російського ВПК, Національну систему платіжних карток «Мир», фінансові установи, інвестиційні компанії, структури у сфері фінансових технологій, а також 25 танкерів, що перевозять російську нафту та іранську зброю.

Крім того, десятки позицій санкційних списків стосуються виробництва й постачання БпЛА «Шахед», «Ланцет» та російських ракет. Обмеження накладені на російських бізнесменів Андрія Комарова, Сергія Гордєєва, Костянтина Струкова.

Сполучені Штати також посилили санкційний тиск на російські ІТ-компанії, підприємства з виробництва та постачання верстатів, постачальників мікроелектроніки та авіазапчастин, як-то «Аеростан», «Навіс», «Алабуга».

Велика Британія додала до нового санкційного списку майже 100 фізичних та юридичних осіб. Зокрема, це компанія – виробник боєприпасів «Свердлов», енергетичні компанії «Новатек» і «Арктик СПГ». За обхід прайскепів на нафту встановлено обмеження щодо компаній-нафтотрейдерів, серед яких «Нільст Труст». Велика Британія також запровадила санкції стосовно перевізників «тіньового флоту»: Fractal Marine DMCC, Beks Ship Management і Active Shipping, компаній із сектору виробництва алмазів.

До санкційного списку потрапили: генеральний директор компанії «Алроса», особи, пов’язані з виробниками міді, цинку та сталі – компаніями «УГМК», «Мечел», «ОМК», а також структурами з КНР, Туреччини, Швейцарії, Маршаллових островів.

Канада запровадила санкції стосовно 163 осіб, а з початку повномасштабного вторгнення Росії ця країна застосувала обмеження щодо 2900 осіб. Під канадські санкції потрапили російські бізнесмени Андрій Молчанов та Андрій Бокарєв, логістичні підприємства «Усть-Луга», «Нафта», «Новоросійський порт», підприємства ВПК, інші підприємства зі звітів Міжнародної санкційної групи «Верстати», «Дрони», «Літаки». Канада запровадила санкції проти пропагандистів – Федерального агентства новин та «Красной звєзди». 20 товарів військового чи подвійного призначення заборонені для використання Росією.

До 13-го санкційного пакета Європейського Союзу додано 194 особи. З початку повномасштабного вторгнення Росії до санкційних списків ЄС внесено понад 2000 осіб. Крім сектору ВПК, обмеження застосовані щодо логістики, окремих ІТ-компаній та їхніх керівників, а також осіб, причетних до викрадення українських дітей. ЄС запровадив санкції стосовно виробників пороху, патронів та електроніки. У санкційних списках – Національний центр вертольотобудування ім. Міля і Камова, машинобудівний завод «Арсенал», «Красноє знамя», «Іскра», «Турбіна», постійний фігурант постачання «СМТ Лоджік». До списків увійшли компанії з КНР, Туреччини, Сербії, Індії, Тайланду, Казахстану. Також розширено список заборонених до експорту товарів – компонентів, які використовуються в російських БпЛА.

Австралія запровадила санкції стосовно 92 осіб (усього до австралійських санкційних списків внесено 1200 осіб). Зокрема, обмеження стосуються викрадачів українських дітей. Нова Зеландія затвердила 25-й санкційний пакет з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Міжнародна робоча група Єрмака-Макфола продовжує працювати над посиленням тиску на державу-агресора, військово-політичне керівництво Росії та інші країни, які підтримують агресію проти України. Війна проти нашої держави має завдавати збитків насамперед агресору, щоб він не міг фінансувати свою військову машину.

«Вдячний партнерам, міжнародним експертам, зокрема моєму другу Майклу, неурядовим організаціям і всім українським органам. Це наш спільний результат», – наголосив Андрій Єрмак.