Наша антибалістична коаліція має продемонструвати повну спроможність і забезпечити реальні результати – Президент під час 35-го засідання Контактної групи з питань оборони України

У Брюсселі під час 35-го засідання Контактної групи з питань оборони України за участю Президента Володимира Зеленського, Генерального секретаря НАТО Марка Рютте й міністрів оборони країн-партнерів обговорили посилення української ППО, постачання артилерійських снарядів і НРК та розвиток європейської антибалістичної програми.

Глава держави подякував усім учасникам засідання за допомогу Україні.

«Декого з вас, дорогі друзі, я пам’ятаю з найперших днів цієї війни. Деякі міністри з часом змінилися. Але те, що важливо й що ніколи не змінювалося, – це наша рішучість, наша співпраця і наша підтримка одне одного. Ви завжди шукаєте способи допомогти і знаходите їх. І завдяки вам були врятовані тисячі й тисячі життів», – сказав Володимир Зеленський.

Президент відзначив важливість цього засідання, яке відбувається після саміту Групи семи у Франції, де були хороші зустрічі з усіма лідерами, зокрема і з Президентом США Дональдом Трампом.

«Президент Сполучених Штатів має дуже чітку позицію щодо посилення тиску на Росію з метою закінчення цієї жахливої війни, яку Росія розв’язала проти України та всієї Європи. І це також спільна позиція всіх лідерів G7. Ми вдячні за цю єдність. У нас є інструменти, і вони достатньо сильні, щоб поставити Росію на шлях, де дипломатія стане єдиним вибором», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський акцентував, що Україна створила систему боротьби проти дронів з ефективністю перехоплення понад 90 %. Проте головним викликом для безпеки України та всієї Європи залишається питання власної антибалістики.

«Ми запрошуємо всі країни долучатися до цих спільних зусиль настільки, наскільки це можливо. Наша антибалістична коаліція – усі країни, які є її частиною, – має продемонструвати повну спроможність і забезпечити реальні результати – краще цього року. До цієї зими ми вже маємо побачити конкретні результати нашої спільної роботи над антибалістичним захистом», – сказав Президент.

Глава держави подякував партнерам за двосторонню співпрацю, підтримку української оборони, внески в програму PURL і нові пакети допомоги.

«Я знаю, що деякі країни вже підготували рішення щодо нових внесків у PURL. Я дуже вдячний за це. Будь ласка, давайте якнайшвидше втілимо ці рішення в життя. Ми чули, що деякі країни хотіли б оголосити про свої внески в PURL на саміті в Анкарі цього року, але до нього ще кілька тижнів. Давайте ухвалимо ці рішення тут, на цій зустрічі, щоб ми могли отримати зброю, необхідну для захисту», – зауважив Володимир Зеленський.

Окремо Президент звернув увагу на російський удар по Києво-Печерській лаврі та наголосив, що Україна відповідатиме Росії силою – виключно проти військових цілей або того, що допомагає їй вести війну.

«Сьогодні ви можете бачити одну з таких відповідей – у Московській області сьогодні вранці. Тож наші далекобійні санкції дуже ефективно б’ють по російських нафтових об’єктах і нафтопереробних заводах. Росія вже стикається з дефіцитом пального, а доходи її федерального бюджету суттєво падають. І водночас наші мідлстрайки серйозно порушують російську військову логістику. Але Путін не зупиняє цю війну. Він наполягає на її продовженні. Тож тиск має зростати», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що Україна готова ділитися своєю військовою експертизою та співпрацювати у виробництві дронів. До партнерства у форматі Drone Deals уже залучено 15 країн НАТО та 12 позаблокових держав із різних регіонів світу. Президент закликав використати засідання для прискорення роботи в цьому напрямі.

Володимир Зеленський переконаний, що майбутня архітектура європейської безпеки неможлива без української армії та її досвіду. Він наголосив на недостатньому виробництві й постачанні артилерійських снарядів і наземних роботизованих комплексів.

«Зараз не вистачає ні того, ні іншого. Нам терміново потрібні обидві речі. Фінансування, яке на це виділяється, недостатнє. Обсяги, які виробляє Європа, недостатні. Того, що отримує українська армія, недостатньо. Але ми можемо збільшити все це. Можливості є», – акцентував Президент.

Федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що під час поїздки в Запоріжжя та Дніпро був вражений професіоналізмом українських воїнів та їхньою інноваційною тактикою ведення війни. За його словами, Німеччина зацікавлена в розвитку оборонної співпраці з Україною, і сьогодні були підписані важливі домовленості про розвиток антибалістики.

«У цьому проєкті зацікавлені кілька німецьких компаній. Це може стати важливим внеском у безпеку Європи та України», – сказав Борис Пісторіус.

Міністр оборони Великої Британії Ден Джарвіс оголосив про новий пакет допомоги, який міститиме далекобійні артилерійські боєприпаси, ракети для систем Patriot та нові українські дрони.

Генеральний секретар НАТО відзначив успіхи українських воїнів на полі бою та запевнив у продовженні підтримки.

«Україна повинна мати всі спроможності для свого захисту. І Україна неодноразово показала, що вона не лише отримує підтримку, але також надає допомогу іншим країнам, перед якими стоять подібні загрози. Ми повинні робити все можливе для того, щоб не лише говорити, а й підкріплювати наші слова діями, практичною підтримкою», – сказав Марк Рютте.

Володимир Зеленський зазначив: українська армія – єдина у Європі, яка може протистояти повномасштабній і тривалій війні, і після цієї агресії вона стане головною силою, яка зможе запобігти будь-яким майбутнім діям російського очільника.

«Дякую Європейському Союзу за пакет підтримки на 90 мільярдів євро, який дуже допоможе. Це справді так. Також дякую всім вам за ваші рішення щодо двосторонньої підтримки. Але я також прошу вас розробити необхідні фінансові інструменти на наступні роки – щоб українська армія залишалася достатньо сильною. Якщо ми хочемо, щоб Європа мала найсильнішу армію, здатну справді реагувати на будь-яку загрозу, це можливо лише за умови довгострокової співпраці з Україною та довгострокової підтримки української армії», – підсумував Президент.

За результатами засідання дев’ять країн оголосили про нові внески в програму PURL: Норвегія, Нідерланди, Німеччина, Швеція, Люксембург, Литва, Латвія, Ісландія та Австралія. Загальна сума – понад 1 мільярд доларів – найбільша, що була оголошена в межах засідань Контактної групи.

Також є підтримка чеської ініціативи та постачання далекобійних снарядів. Норвегія, Данія, Люксембург, Іспанія та Литва оголосили про допомогу в цьому напрямі на більш ніж 500 мільйонів доларів. Частину далекобійних боєприпасів Україна отримає вже цього місяця.

Велика Британія, Нідерланди та Норвегія спрямують близько 1 мільярда доларів на виробництво українських дронів і ракет.