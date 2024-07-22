Наша команда готує ще чотири нові безпекові угоди для України – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Короткі підсумки цього дня.

Наша команда готує ще чотири нові безпекові угоди для України. Вже найближчим часом ми розпочнемо перемовини й маємо доволі оперативно підготувати документи до підписання. Це для нас і оборонна підтримка, це для нас і фінанси, і гуманітарна взаємодія. Вже тоді буде майже 30 таких угод із нашими партнерами. І ми ставили собі завдання, щоб це були різні країни – не лише країни НАТО. Але всі – однаково готові допомагати нам у захисті спільних цінностей. І це буде. Хоч би що відбувалось у світі, нам потрібні свої інструменти для підтримки наших людей, для підтримки нашої держави, свої безпекові домовленості, які працюватимуть за будь-яких умов. Саме так ми і рухаємось.

І найголовніше за сьогодні: я хочу подякувати всім нашим людям – усім нашим рятувальникам ДСНС України, які працюють для захисту життів людей у різних наших регіонах – і в тилу, і в прифронтових та прикордонних районах України. Ті, хто завжди, за будь-яких обставин, після російських ударів та обстрілів прибуває на місце та робить абсолютно усе, щоб допомогти якнайшвидше. В усіх регіонах зберігається функціональність наших державних служб. Особливо відзначу працівників ДСНС України на Харківщині – увесь колектив рятувальників області. А окремо – Андрія Сидорченка, Євгена Попова, Максима Гунька, Віктора Коваля, Сергія Лисицю. Дякую вам і всім вашим колегам! Також – ДСНС України на Херсонщині: усі працівники управління, а особливо – Іван Смоленський, Тарас Старищак, Сергій Ячменьов, Владислав Пилипенко й Олександр Васечко. Дякую вам! І наша Сумщина – регіон, який, на жаль, теж постійно страждає від російського терору. Але й там, як і всюди, наші рятувальники завжди допомагають. Дякую всьому колективу Головного управління ДСНС України на Сумщині, а особливо – Ярославу Самойленку, Олегу Морозу, Андрію Щеннікову, Андрію Покидюку, Олександру Клочкову та Руслану Пилипцю.

Дякую всім, хто захищає нашу державу, наших людей, наші українські інтереси!

Дякую всім у світі, хто нам допомагає!

Слава Україні!