Наша країна стане успішною, коли успішним буде кожен регіон – Президент

У коаліції Верховної Ради ІХ скликання попереду ще дуже багато роботи, а її обсяг відображений у передвиборчих програмах Глави держави та партії «Слуга Народу», наголосив Президент України Володимир Зеленський.

Виступаючи на з’їзді партії «Слуга Народу», він зауважив, що, попри виконання частини обіцянок протягом останнього року, решту теж слід виконати.

«Ми зробимо це, я впевнений у вас. Це і податкова реформа, і амністія капіталів, судова та правоохоронна реформи, якісна медицина нарешті, якісна освіта, якісний рівень життя», – сказав Глава держави.

Окремо Володимир Зеленський уточнив, що один з важливих пунктів програми, який належить виконати, – забезпечення українців правом на народовладдя через референдум. Перший закон, необхідний для цього, готовий, і найближчим часом його розгляне український парламент.

«Вперше в історії країни будуть запитувати саме твою думку. Не у фейсбуку, а на загальнонаціональному рівні. І саме ти будеш формувати порядок денний з ключових питань, вирішувати, що добре, а що погано, що потрібно країні, а що ні. І ми разом, так само як наші пращури століття тому, будемо спільно вирішувати всі важливі та дуже складні завдання», – зазначив Президент України.

Володимир Зеленський зауважив, що попереду Україну чекають важливі й визначальні місцеві вибори, які відбудуться 25 жовтня. А цими тижнями в областях відбуваються презентації стратегій розвитку кожного регіону.

«Ми точно знаємо, що наша країна може бути успішною тільки тоді, коли успішним буде кожен регіон. У центрі цієї історії – людина. Саме ти: киянин, галичанин, одесит, луганчанин або закарпатець – немає різниці. Саме тобі вести свій рідний край до процвітання», – заявив Глава держави.

Також Президент наголосив, що Україна – це наш спільний дім, у якому всі хочуть мати достаток, процвітання та мир.

«Україна – це не міністри й не депутати, не голови ОДА, не мери, не агенти інших держав, не грантоїди, не радикали, не експерти, які сидять у соціальних мережах і «знають» все: як робиться і як треба. Україна – це ти. І давайте про це пам’ятати. І не тільки 25 жовтня, а давайте про це пам’ятати щодня», – наголосив Глава держави.