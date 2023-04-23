Наша перемога в цій війні буде спільною – усіх, хто її наближав – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Сьогодні хочу зосередитися на словах вдячності.

Перше – воїнам. Усім, хто зараз у бою, на позиціях, на бойових завданнях. Авдіївка, Марʼїнка, Бахмут, Лиманський напрямок, Сіверський…

35-та окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Остроградського, 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ», десантники нашої «Сімдесятдевʼятки» – дякую вам, воїни! Незмінно хоробрі й міцні!

80-та бригада ДШВ – дякую за зразкове знищення ворога під Бахмутом. Молодці, хлопці!

54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Мазепи – дякую за стійкість, за захист позицій, а отже, за захист України!

Це важливо розуміти в кожному нашому місті, в кожному селі, всюди, де зараз більш-менш вже тихо. Всюди, де сьогодні був просто спокійний весняний сонячний день… Кожен день такої тиші в тилових областях здобувається нашими воїнами в жорстоких боях на передовій. У щоденних боях! Будь ласка, прошу, шануйте це. І завжди допомагайте нашим воїнам, коли це потрібно, завжди підтримуйте державу й оборону так, як це можливо.

Друге – подяка рятувальникам, усім нашим працівникам ДСНС, які залучені до ліквідації наслідків ворожих ударів. Дякую всьому колективу ДСНС! А окремо за роботу саме цього тижня варто відзначити наших пожежників-рятувальників – сержанта Романа Світличного, сержанта Петра Бондаренка, старшого сержанта Олексія Інгульського, командира відділення 5-го державного пожежно-рятувального поста старшого прапорщика Олександра Іваненка, начальника 13-ї пожежно-рятувальної частини міста Немирів майора Василя Мельника та підполковника Віктора Кузьменка з Головного управління ДСНС у Полтавській області. Дякую вам!

Третє – наші психологи. Сьогодні в нашій державі професійний день психологів, і я дякую кожному й кожній, хто обрав саме цю професію та присвячує своє життя і власне свій час здоров’ю та спокою інших. Хоч би де ви працювали, хоч би коли працювали, хоч би за яких умов це відбувалося, сенс роботи психолога завжди шляхетний – допомогти. Дякую тим, хто допомагає нашим людям!

Четвертий пункт. Починаючи з 90-х років саме 23 квітня щорічно відзначається Всесвітній день книги та авторського права. Зараз, коли мільйони наших людей перебувають у різних країнах, коли українські діти живуть і вчаться в інших мовних та культурних середовищах, особливо важливо, мені здається, щоб через українську книгу українське бачення світу все це об’єднувало наших людей, зберігало звʼязок із домом.

І я дякую всім, хто допомагає розповсюдженню нашої книги у світі. Хто реалізовує такі проекти, як наприклад «Книжки без кордонів». Важкого минулого року було роздано понад 280 тис. книжок у межах цього проекту. 20 країн долучились. Або інший наш проект – українські книжкові полички в майже 40 країнах світу. Дякую всім, хто допомагає! Дякую всім нашим українським видавцям, які продовжують роботу. І, звичайно, дякую всім, хто пише українською та про Україну.

І, нарешті, п’яте. Ми продовжуємо готувати кілька важливих міжнародних подій, які можуть дати нашій державі більше міцності, а нашим воїнам – більше зброї. Майже щодня – відповідна комунікація з партнерами, відповідні завдання для нашої дипломатії. Наради, розмови, зустрічі.

І я дякую всім, хто залучений до такої підготовчої роботи. В абсолютній більшості випадків це невидима для загалу робота. І так правильно. Саме так це працює. Результат базується на підготовці. Дякую кожному й кожній, хто готує результати для України! Офіс, уряд, наші дипломатичні представництва – дякую всім, хто залучений!

Наша перемога в цій війні буде спільною. Усіх, хто її наближав. Усіх, хто воював і працював заради перемоги. Слава кожному українському герою! Слава нашому прекрасному народу!

Слава Україні!

