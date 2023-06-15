Наше військо сьогодні стає ще міцнішим, іще сильнішою стає наша держава Україна – Президент звернувся до випускників Національного університету оборони

Президент України Володимир Зеленський узяв участь в урочистостях з нагоди випуску слухачів Національного університету оборони України. Цьогоріч цей вищий військовий навчальний заклад підготував 317 випускників стратегічного, оперативно-тактичного й тактичного рівнів підготовки.

Звертаючись до офіцерів-випускників, Глава держави наголосив, що сьогодні українське військо стає ще міцнішим, а з ним ще сильнішою стає наша держава Україна.

«Ваш випуск відбувається у важкі й визначальні для нашої держави часи. В часи, коли ми ведемо повномасштабну й запеклу боротьбу проти російських ворогів, російських загарбників. У часи, коли Україна й кожен із нас, кожен з українців робить важливі кроки. За своє життя кожна людина робить мільйони кроків, але тільки лічені з них є визначальними для долі та історії», – наголосив Президент.

Він акцентував, що більшість нинішніх випускників чудово знає, що таке війна, адже дехто став на захист України ще дев’ять років тому, а дехто – 478 днів тому. Тож до університетських аудиторій вони прийшли з великим бойовим досвідом, а після сьогоднішнього випуску знову вирушать на фронт.

«Ви – особливе покоління українського офіцерства, ви – основа для подальшої розбудови Збройних Сил України. Разом зі своїми бойовими побратимами ви творите нашу новітню історію з новими перемогами та новими героями. Від імені Української держави дякую вам за службу Україні!» – сказав Володимир Зеленський.

Присутні вшанували хвилиною мовчання памʼять усіх, хто віддав своє життя, захищаючи Україну.

Як зауважив Глава держави, на долю нинішнього покоління, зокрема й випускників Національного університету оборони України, випала небезпечна, але, без перебільшення, священна місія – звільнення рідної української землі від російських окупантів, визволення кожного міста й села, здійснення надважких, наднебезпечних і надвизначальних кроків у житті.

«Фактично це три глобальні кроки, і я хочу побажати вам, щоб усі вони були для вас і для нашої України вдалими. Перший крок – це крок уперед. Крок наступу. Крок до знищення ворога. Крок до звільнення України. Крок до свободи. Крок до перемоги. Я бажаю вам, щоб цей крок став рішучим та успішним для всіх вас. Другий крок – це крок додому. Крок переможців до рідних домівок. Крок переможців до рідних, до своїх, до близьких людей. Я бажаю, щоб цей крок вдався вам за найважливішим принципом: повертайтеся з перемогою, повертайтеся живими. І третій крок. Наш спільний крок. Крок у майбутнє. Крок до відбудови й відновлення всієї нашої української землі. Крок для наших дітей і онуків, майбутніх поколінь. Крок до перемоги й процвітання України», – сказав Володимир Зеленський.

Президент запевнив воїнів у своїй всебічній підтримці в благородній справі захисту України.

«Завжди й усюди будьте хоробрими й бережіть своїх солдатів. Завжди й усюди дбайте про честь своїх підрозділів, вірте в себе, вірте в Україну і знайте, що Україна дуже вірить у вас», – закликав Глава держави.

Володимир Зеленський також відзначив колектив Національного університету оборони України, який готує воїнів найвищого рівня, розвиває людський капітал усіх складових сфери оборони й безпеки держави за найкращими практиками та стандартами, сумісними з освітніми програмами країн-партнерів.

На цей час у Національному університеті оборони здійснюється підготовка фахівців у шести галузях знань за десятьма спеціальностями та 52 освітніми програмами в семи інститутах і 12 навчально-наукових центрах.

«Понад тисячу слухачів та офіцерів постійного складу університету виконували й далі виконують бойові завдання, захищаючи державу від ворога. 64 офіцери Збройних Сил України та чотири офіцери Національної гвардії, які навчалися тут, мають почесне звання Героя України. Я дякую всім, хто готує нове покоління українських військових командирів», – зазначив Глава держави.

Після завершення виступу Президента вручив дипломи з відзнакою та нагрудні знаки за відмінне закінчення вищого військового навчального закладу 15 офіцерам – випускникам стратегічного та оперативного рівнів підготовки (5 осіб отримали нагрудні знаки, 10 – дипломи з відзнакою).

В урочистостях з нагоди випуску слухачів Національного університету оборони України також взяли участь: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Глава держави також оглянув виставковий проект «Сталеві полотна» в Національному університеті оборони України.