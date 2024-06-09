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Наші ключові акценти: ППО та енергетика – Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з Олафом Шольцом

11 червня 2024 року - 16:30

Наші ключові акценти: ППО та енергетика – Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з Олафом Шольцом

Ukraine Recovery Conference 2024 – захід, який уже дав результати. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом після їхньої зустрічі на полях конференції в Берліні.

«Сьогодні тут представлені українські та німецькі урядовці, наші громади, наші компанії, і зараз на кожному з рівнів ми маємо конкретні угоди, які будуть реалізовані заради більшого захисту життя України та українців», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський та Олаф Шольц під час зустрічі докладно обговорили ситуацію на фронті та кроки задля забезпечення достатньої генерації енергії. Президент подякував за лідерство в захисті українського неба системами Patriot.

«Наші ключові акценти сьогодні – зрозуміло, ППО та енергетика. Щойно російська здатність тероризувати сусідів буде обмежена, Росія нарешті буде змушена шукати шлях до справжнього миру. Бо це ключова перевага Путіна – ракетні удари, керовані авіабомби, ударні дрони. Ми разом повинні забезпечити блекаут російського терору, щоб вивести з блекауту можливість справжнього миру. І разом із Німеччиною ми здатні це зробити», – зазначив Президент України.

Глава держави також висловив вдячність Німеччині за підтримку євроінтеграційного шляху України, інавгураційного Саміту миру та допомогу нашій країні в підготовці до саміту «Групи семи».

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив у подальшій підтримці України та наголосив на участі німецького бізнесу у відбудові.

«Відновлення країни вимагатиме великих інвестицій, і це неможливо без приватного капіталу. Ми говоримо про відновлення країни – майбутнього члена ЄС. Україна має величезний потенціал у сфері відновлюваних джерел енергії та водню, а також таких перспективних секторів, як цифровізація та ІТ, охорона здоров’я та фарміндустрія», – зауважив він.

Олаф Шольц також заявив, що Європейська комісія планує оголосити про створення фонду власного капіталу, з якого надаватимуть допомогу Україні.

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