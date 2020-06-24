Наші посли мають бути амбасадорами українського експорту – Президент під час спілкування з агробізнесом Херсонщини

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у круглому столі з керівниками сільськогосподарських підприємств і фермерських господарств Херсонської області.

«Хочемо змінювати на краще цей регіон, тому ми саме тут, тому хочемо поспілкуватися з вами про те, де можемо терміново допомагати один одному, що ми повинні стратегічно розвивати», – сказав Глава держави на початку зустрічі.

Представники аграрних підприємств закликали Президента допомогти у просуванні української продукції на міжнародних ринках.

Володимир Зеленський зауважив, що до цього процесу мають приєднатися українські дипломати.

«Ці люди повинні мати дипломатичний досвід і відповідну освіту. Але перший аспект зараз – продавець. Тобто вони повинні продавати наш товар, стати експортерами країни. Іншими словами – амбасадори експорту України», – сказав Президент

За його словами, наразі відповідну концепцію розробляє Міністерство закордонних справ України.

«Тобто там посол не для того, щоб зустрічати мене й відчиняти двері. А для того, щоб продавати вітчизняний товар. Це головне. Ну і геополітика – це зрозуміло», – наголосив Глава держави.

«Зараз за ініціативою міністра закордонних справ відновлюється інститут торговельних представництв, які будуть спрямовані на промоцію нашої продукції, нашого виробника. Тому я думаю, що протягом місяця-двох ми вже почнемо працювати в цьому напрямку», – наголосив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Представники аграрного бізнесу також укотре поскаржилися Главі держави на високі відсоткові ставки за кредитами.

«Відсотки за кредитами вже знизилися до 8-10% за рік, але цього недостатньо, щоб нормально вести бізнес. Ми все розуміємо та розберемося. Щонайменше держбанки будуть працювати на вітчизняного підприємця», – зазначив Володимир Зеленський.

Він нагадав, що діє державна програма «Доступні кредити 5-7-9%», яку потрібно покращувати.

«Ми боремося за «5-7-9%». Мені здається, що сьогодні 5-7-відсотковий кредит на бізнес – це дуже нормальні умови. Я сам з бізнесу, ми брали під 18-25%, і це жах. Але цифри, про які я вам кажу, – ми за ці цифри боремося. І ми переможемо», – наголосив Президент.

Торкнулися підприємці й питання зниження ставки ПДВ для низки видів продукції сільськогосподарського виробництва, зокрема тваринництва.

Представники виноробної галузі запропонували Главі держави напрацювати комплексну програму розвитку виноробства.

Голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв закликав систематизувати пропозиції представників галузі та скерувати їх до уряду з метою розробки комплексної програми підтримки.

«Ми вивчимо це. Давайте дамо уряду та Офісу Президента – паралельно подивимося», – сказав Володимир Зеленський.

Підприємці також поскаржилися на досі чинну практику виплати заробітної платні «в конвертах», через що «білому» бізнесу важко конкурувати з менш сумлінними учасниками ринку.

Крім того, місцеві підприємці нарікають на проблеми з підключенням до електромереж при плануванні будівництва нових заводів та просять про покращення системи зрошення.