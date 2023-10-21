Наші воїни зробили цей тиждень дуже потужним для України – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Наша активна міжнародна робота жодного дня не припиняється. Сьогодні я говорив із Президентом Туреччини Ердоганом, і це девʼята міжнародна розмова за цей тиждень. Уже говорив із Президентом Фінляндії, з Премʼєр-міністром Канади, з Президентом Південної Африки, з Премʼєр-міністром Норвегії, також з Президентом Франції, з Генеральним секретарем ООН, з Президентом США, з Канцлером Німеччини. Головне в усіх цих переговорах – захистити життя й людей, мирних людей, не дати дестабілізації поширитися ще й іншими регіонами світу, не дати змарнувати нашу роботу з консолідації світової більшості заради міжнародного права. Я вдячний усім лідерам за підтримку та усвідомлення, що зараз час для максимально енергійної спільної роботи.

З Президентом Ердоганом обговорили і ситуацію в нашому Чорноморському регіоні, агресію проти України, агресію проти глобальної безпеки, і ситуацію на Близькому Сході. І дуже важливо захистити мирних людей, дуже важливо не допустити розгортання нових масштабних гуманітарних криз, важливо діяти разом, щоб найшвидше повернути повну силу міжнародному праву.

Активно готуємо нову зустріч щодо Формули миру – зустріч запланована вже на наступний тиждень, відбудеться вона на Мальті. Вагомі держави світу будуть представлені – перелік учасників фактично щодня збільшується. Понад 50 учасників очікуємо. Сьогодні Президент Ердоган підтвердив, що Туреччина братиме участь у зустрічі. Готуємося також до нового саміту нашої Кримської платформи – парламентського рівня Кримської платформи. Кількість учасників дуже серйозна. Саміт відбудеться в Чехії. Я вдячний усім у світі, хто долучився і готовий разом із нами на рівні парламентської дипломатії працювати заради безпеки, заради миру в усій Європі, без жодних винятків для будь-яких частин нашого континенту.

Дуже вагомий крок Президента Байдена є на цьому тижні – я щиро вдячний за це. Підготовлено новий пакет тривалої та надійної підтримки для України – оборонної, економічної, – для нашого захисту людей і свободи. Я вдячний за цю ініціативу Президента Байдена і думаю, що не лише українці, але й усі народи – усі вільні народи Європи – очікують збереження американської єдності з нашим захистом. Американське лідерство потрібне світу, і я вдячний обом партіям Конгресу, які це розуміють, які підтримують, зокрема, боротьбу нашого народу за свою незалежність.

І звичайно, наші воїни. Дякую кожному й кожній, хто зараз у бою, на бойових позиціях, на постах! Авдіївський напрямок, Марʼїнка. Бахмутський напрямок. Купʼянський, Лиманський напрямки. Наше Запоріжжя. Наша Херсонщина. На лінії зіткнення, і в глибині окупованої території наші воїни зробили цей тиждень дуже потужним для України. І зараз я хочу подякувати всім нашим силам оборони та безпеки – абсолютно усім! Кожному підрозділу, кожному воїну, кожному командиру, які за цей тиждень дали нашій державі потрібні бойові результати. Слава вам, воїни! Слава всьому нашому народу!

Я дякую кожному у світі, хто допомагає!

Слава Україні!

