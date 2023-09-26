Наших українських дій проти держави-терориста буде більше – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Звіт за цей день. Провів Ставку. Кілька головних питань. Перше – конкретна ситуація на фронті, наші наступальні дії, оборонні операції. Важливі доповіді щодо Сходу, Півдня. Також щодо знищення логістики та штабів окупантів. Є хороші деталі. Гучні деталі. Я дякую всім українським воїнам, які відзначились!

Друге – забезпечення снарядами. Це тематика, якою займаємося щоденно. Постачання від партнерів. Пошук нових можливостей у світі – ми чітко знаємо, як забезпечити постачання. Та поступово збільшуємо обсяги нашого, українського виробництва. Це один із топових пріоритетів.

Сьогодні, до речі, окрім доповідей на Ставці була й окрема нарада з Мінстратегпромом.

Була на Ставці й окрема змістовна доповідь розвідки щодо ситуації в російському ВПК.

Чітко бачимо, які напрями тиску на Росію мають бути посилені, аби терористичні можливості не зростали.

Санкцій – недостатньо. Буде більше. Наших власних, українських дій проти держави-терориста теж буде більше. Поки триватиме агресія Росії, повинні відчуватись і втрати Росії.

І обовʼязково – наша робота з партнерами, аби закінчити війну на українських умовах на основі нашої Формули миру. Цілком справедливої.

Сьогодні зустрівся з головою Національної ради Австрії – він був із візитом в Україні.

Детально обговорили наші зусилля, аби світова більшість приєдналася до реалізації Формули миру. І я ціную, що Австрія готова приєднатись.

Звичайно, обговорили й наш європейський рух. Я поінформував про реалізацію Україною семи рекомендацій Єврокомісії. І ми дуже розраховуємо на подальшу підтримку Австрією української європейської інтеграції.

Ще одне.

Кожної доби російські терористи б’ють по наших містах і селах ракетами та «шахедами». Майже щоночі в українському небі знищуються десятки дронів, різні типи ракет. На жаль, бувають влучання. Є падіння уламків… І незмінно наші рятувальники, наші поліцейські, лікарі, волонтери, комунальники – усі екстрені служби працюють 24/7, аби допомогти людям і зберегти нашу інфраструктуру.

Я хочу подякувати сьогодні саме таким людям, які відзначилися цими тижнями. На Одещині, у Полтавській області, на Черкащині.

Працівники ДСНС Одеської області: головний майстер-сержант Олексій Жаборюк, сержант Сергій Чобу, сержант Олександр Вєлєв.

Працівники Одеської поліції: полковник В’ячеслав Барба, майор Микола Перекрестов.

Пожежники Одеської філії Адміністрації морських портів України: старший пожежник Геннадій Майстренко, пожежник Андрій Когут.

Дякую вам усім, хлопці, за вашу роботу!

ДСНС України в Полтавській області: Сержанти Євген Білокобильський та Володимир Смик, капітан Сергій Кириченко – дякую вам!

Поліція Полтавщини: старший лейтенант Антон Триголов та капітан Олег Нікіша.

Ксенія Кушко, лікарка бригади Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Ігор Гевеля, фельдшер.

Полтавські волонтери: Тетяна Шаховцева та Ігор Штефан. Я дякую за вашу сміливість!

Черкаси. Ранок 20 вересня, удар по місту, по готелю «Черкаси».

Працівники ДСНС України в Черкаській області: підполковник Дмитро Мокієнко, головний майстер-сержант Микола Олійник, сержант Андрій Куцевол. Черкаська поліція: підполковник Володимир Брелаха, старший лейтенант Вадим Рубан. Я дякую, хлопці, вам!

Черкаська обласна організація українського Товариства червоного хреста, голова організації Юлія Холодна – дякую за допомогу!

Лікарка швидкої Олександра Екзархо – дякую!

Черкаські комунальники: Михайло Васильєв та Дмитро Задорожній – дякую вам!

Дякую усім, хто невтомно працює заради людей. Хто виконує свою роботу – таку, яка допомагає всій державі виконувати свою роботу.

Слава кожному й кожній, хто додає Україні сили! Слава всім, хто бʼється!

Слава Україні!