Нашій країні потрібна талановита й вільна молодь – Президент під час молодіжного форуму в Маріуполі

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у молодіжному форумі «Кожне завтра розпочинається вже сьогодні» у Маріуполі.

«Я дуже хотів би, щоб у нас була вся країна така. Маю на увазі, що всі люди мають бути заряджені такою енергією, яка є у вас», – сказав Глава держави, звертаючись до учасників форуму.

Президент ознайомився з презентаціями проектів, які розробили представники Української академії лідерства. Зокрема, це ідеї, пов’язані з розвитком кіновиробництва, працевлаштуванням молоді та переробкою сміття.

Володимир Зеленський наголосив на необхідності постійного діалогу між молоддю та представниками влади.

«Нашій країні потрібно, щоб такі люди, як ви, здобули якісну освіту, були талановитими та вільними. Якщо ви поїдете в іншу країну, будь ласка, отримайте там освіту й повертайтеся додому піднімати найкращу країну, яка подарувала нам життя, – в Україну», – зазначив він.

Володимир Зеленський подякував за можливість бути присутнім на форумі. «Ви молоді, ви справді можете змінити країну. Від вас ми хочемо почути, якою ви бачите нашу країну», – наголосив Глава держави.