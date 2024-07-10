Наслідки російських обстрілів і підтримка на шляху до ЄС: Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Люксембургу

У Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Великого Герцогства Люксембург Люком Фріденом, під час якої вони підписали двосторонню безпекову угоду.

Глава Української держави подякував Люксембургу за оборонну допомогу Україні із самого початку повномасштабного вторгнення РФ.

Президент розповів про масштабні наслідки російського ракетного терору проти українців та критичної інфраструктури нашої країни. Лідери обговорили можливість співпраці для відбудови «Охматдиту» й тимчасового лікування пацієнтів закладу в Люксембурзі.

Володимир Зеленський також розповів про підготовку до першої зустрічі за підсумками Саміту миру щодо пункту Формули миру про енергетичну безпеку.

Окремо під час зустрічі приділили увагу залученню регіональних лідерів країн Глобального Півдня до відновлення справедливого миру в Україні.

Президент України та Прем’єр-міністр Люксембургу також обговорили пріоритети нашої країни в період скринінгу відповідності українського законодавства праву Європейського Союзу, який розпочався після фактичного відкриття переговорів про вступ України до ЄС.