Настав час для позитивного рішення щодо переговорів про членство України у Євросоюзі – Глава держави за підсумками зустрічі з Президентом Єврокомісії в Києві

Президент України Володимир Зеленський провів у Києві переговори з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, яка прибула в нашу країну з візитом.

Під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів Глава держави наголосив, що сьогодні в країнах Європейського Союзу відзначають День Європи, який іде після Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

«Наша Європа стала можливою завдяки перемозі над злом агресії та ідеологією ненависті. Наша Європа, яка заснована на повазі до народів та об’єднує різні нації, не підкорює, а об’єднує спільними цінностями. Наша Європа стала можливою саме тоді, коли зло агресії зазнало поразки», – сказав Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що Україна завжди буде вдячна всім, хто боровся проти нацизму й здобув перемогу.

«Перемога відкрила історичний простір для об’єднавчих зусиль у Європі, і важливо, що було очевидним тоді, якими мають бути зусилля заради миру, заради нашої Європи», – додав він.

Глава держави процитував перше речення Декларації Шумана, у якому ідеться про те, що мир у світі не може бути забезпечений без будівничих зусиль, пропорційних небезпекам, які йому загрожують.

«Зараз, коли ми знову спільно протистоїмо злу агресії й політиці ненависті, які сучасна Росія повернула на континент, коли ми знову потребуємо перемоги, ми знову звертаємося й до сенсу тих слів із Декларації Шумана. Наші зусилля заради об’єднаної Європи, заради безпеки й миру мають бути настільки ж сильними, наскільки сильним є прагнення Росії зруйнувати нашу безпеку, нашу свободу, нашу Європу. Ми маємо разом діяти пропорційно загрозі – не слабше, – щоб перемогти це зло агресії, щоб нові покоління європейців могли так само відзначати День Європи у мирі, а не просто згадувати, що колись було таке свято й що на континенті був мир», – переконаний Президент.

Володимир Зеленський подякував партнерам України за захист Європейського континенту й цінностей свободи, а також Президенту Європейської комісії – за потужні рішення, які необхідні всій Європі.

«Ми сьогодні зустрілися, зокрема, заради таких сильних рішень. Перше – оборона, друге – наше подальше об’єднання, третє – подолання наявних суперечностей. Щодо оборони. Україна щодня демонструє ефективність нашого захисту від російської агресії. Кожна збита ракета терористів, кожен успіх наших воїнів у відбитті російських штурмів – це докази того, що ми можемо перемогти цього агресора. Головне – пропорційність наших можливостей і можливостей, які має агресор», – наголосив Президент.

У цьому контексті Глава держави висловив подяку Урсулі фон дер Ляєн за готовність Євросоюзу надати Україні необхідні боєприпаси – 1 млн снарядів для артилерії. Він зазначив, що на зустрічі з Президентом Європейської комісії було обговорено питання швидкості закупівлі та постачання боєприпасів.

Крім того, під час переговорів лідери торкнулися питання санкцій щодо Росії за агресію проти України.

«Розраховуємо на ухвалення найближчим часом 11-го санкційного пакету, і його складовою мають бути санкції проти атомної галузі держави-терориста. Тоді сила цього пакету буде пропорційною рівню загрози», – сказав Президент.

На зустрічі також ішлося про кроки щодо подальшого об’єднання України та Європейського Союзу.

«Уже давно настав час для того, щоб усунути штучну політичну невизначеність у відносинах між Україною та Євросоюзом. Настав час для позитивного рішення щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС. Наші цінності, безпека, наш добробут, мир на континенті – усе це може реалізуватися на сто відсотків для Європи лише разом з Україною», – переконаний Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що наша країна розраховує отримати в червні позитивну проміжну оцінку Європейської комісії щодо прогресу України на шляху євроінтеграції.

Президент України й Президент Єврокомісії обговорили ситуацію щодо експорту української аграрної продукції.

«Ми маємо спільну згоду щодо важливості нашого українського внеску у глобальну продовольчу безпеку світу й маємо спільні приклади успіху в продовольчій сфері. Зокрема, це стосується таких програм, як наша гуманітарна ініціатива «Зерно з України», як наші «Шляхи солідарності», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що Україна сьогодні зіткнулася з проблемами саме в тому питанні, де Європа має демонструвати сильні прояви солідарності, пропорційні наявним загрозам.

«Жорсткі, навіть жорстокі як для часу війни протекціоністські заходи від наших сусідів не можуть не розчаровувати, мʼяко кажучи. Будь-які обмеження нашого експорту зараз абсолютно неприпустимі. Бо це посилює не нас усіх у Європі, а лише можливості агресора», – акцентував Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що Україна пропонує започаткувати консультаційну групу для моніторингу відповідних проблемних питань та утриматися від будь-яких рішень щодо торгівлі без консультацій із нашою державою.

«Ми очікуємо від Євросоюзу сильних, європейських за змістом рішень і зняття всіх обмежень якомога швидше. Якщо буде політична воля – а наші сьогоднішні переговори засвідчують, що така воля є, – то зможемо знайти оптимальні й справді сильні рішення, які захистять інтереси як Європи загалом, так і українців, які страждають на додачу до всього ще й від застосованих проти нас експортних обмежень», – сказав Глава держави.

Зі свого боку Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що рада бути в Києві саме 9 травня, яке з ініціативи Президента Володимира Зеленського проголошено Днем Європи.

«Ми тепло вітаємо ваше рішення зробити 9 травня Днем Європи в Україні. Київ як столиця України є серцем, яке б’ється в унісон з європейськими цінностями. Україна перебуває на передовій боротьби за все, що ми у Європі любимо: нашу свободу, демократію. Хоробра Україна бореться за ідеали Європи», – зазначила Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, режим Володимира Путіна знищив ці цінності в Росії й намагається зробити те саме в Україні, тому що боїться успішного прикладу, який демонструє наша держава на шляху до Європейського Союзу.

«Але агресор уже зробив величезну помилку. Україна витримала цей наступ і успішно відбивається, зокрема тому, що українське суспільство – вільне. Мільйони хоробрих українців і українок борються за свої європейські цінності, у той час як загарбники відправляють на передову людей із в’язниць», – констатувала вона.

Президент Європейської комісії запевнила, що у своїй боротьбі Європейський Союз стоїть пліч-о-пліч з Україною. За її словами, 9 травня також символізує солідарність, народжену уроками великих конфліктів ХХ століття, яка є основою демократії. Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Україна може покладатися на солідарність Європи стільки, скільки буде потрібно.

Як відзначила Президент Єврокомісії, сьогодні під час зустрічі йшлося, зокрема, про термінове надання Україні необхідної кількості боєприпасів, а також збільшення обсягів їх виробництва.

Крім того, обговорювалося продовження фінансової підтримки України. Урсула фон дер Ляєн нагадала про рішення надати у 2023 році допомогу обсягом 18 млрд євро, із яких Україна вже одержала 6 млрд євро для підтримки бюджетних програм. Також опрацьовується питання фінансової допомоги в наступні роки.

Президент Європейської комісії запевнила, що триває робота над посиленням санкційного тиску на Росію з метою зупинення її військової машини.

«Ми скоротили імпорт із Росії майже на дві третини, позбавляючи її важливих доходів. Завдяки десяти успішним санкційним пакетам Кремль уже платить велику ціну. І минулої п’ятниці Єврокомісія ухвалила пропозиції щодо 11-го пакету санкцій, який зосереджено на тому, щоб боротися з обходом обмежувальних заходів», – повідомила вона.

У контексті виконання Україною семи кроків для початку переговорів про набуття членства в ЄС Урсула фон дер Ляєн зауважила, що наша держава невтомно працює над цим попри труднощі здійснення реформ у розпал війни.

«Хочу висловити свою найглибшу повагу за цю роботу. Знайте, що ви можете покладатися на наші знання й підтримку в цьому процесі, який має тривати», – наголосила Президент Європейської комісії.