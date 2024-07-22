Наступні 5 років – це вікно можливостей, яке Україна та ЄС мають використати дуже мудро – Ігор Жовква 

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква взяв участь у публічній дискусії «Процес вступу України до ЄС: як рухатися ефективно та швидко». Захід організували з нагоди візиту Консультативної групи з питань вступу України до Європейського Союзу.

Серед учасників групи – 11 колишніх головних перемовників, єврокомісарів, міністрів та послів із країн Північно-Балтійської вісімки. Вони допомагатимуть Україні на шляху до вступу в Євросоюз.



Ігор Жовква відзначив важливість продовження адвокації вступу України в Європейський Союз і в Брюсселі, і серед столиць держав-членів. Адже кожен етап переговорів потребуватиме спільного рішення в ЄС.

Він також наголосив, що з моменту подання заявки на вступ Україна продемонструвала реальні кроки на шляху до інтеграції.

«Відтепер, з початком двостороннього скринінгу, ми перейшли в більш технічний процес переговорів, і результати нашої роботи стануть рушієм успіху на цьому шляху. Наступні 5 років – це вікно можливостей, яке ми всі (ЄС та Україна) повинні використати дуже мудро, не гаючи часу», – зауважив Ігор Жовква.