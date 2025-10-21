Наступний пакет санкцій Євросоюзу має охоплювати подальші обмеження для російського фінансового сектору й альтернативних платежів, персональні санкції та інфраструктуру тіньового флоту – Владислав Власюк

Радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк зустрівся з новопризначеним Послом Данії в Україні Томасом Лунд-Сьоренсеном.

«Це був насичений тиждень із дуже успішними результатами, яких ми досягли вчора. Хочу щиро подякувати Данії за допомогу в цьому складному процесі досягнення одноголосної підтримки країнами Європейського Союзу 19-го санкційного пакета. Ми не плануємо зупинятися – маємо працювати над 20-м пакетом», – зазначив Владислав Власюк.

Важливо, щоб наступний пакет санкцій охоплював подальші обмеження для російського фінансового сектору й альтернативних платежів, персональні санкції та інфраструктуру тіньового флоту.

Радник – уповноважений Президента також привітав створення спільного неурядового проєкту – Центру геоекономіки та стійкості, у межах якого працюватиме Хаб санкційної експертизи. Центр аналізуватиме економічний вплив санкцій, розроблятиме нові санкційні пропозиції щодо Росії та посилюватиме дослідження тіньового флоту.

Томас Лунд-Сьоренсен запевнив у подальшій підтримці України, готовності до спільної роботи над новими санкціями та просуванням санкційних пакетів у межах Євросоюзу. Він також висловив сподівання на результативність новоствореного Центру геоекономіки та стійкості.