Лінія фронту може бути початком дипломатії – звернення Президента
21 жовтня 2025 року - 19:12

ностанні новини

Наступний пакет санкцій Євросоюзу має охоплювати подальші обмеження для російського фінансового сектору й альтернативних платежів, персональні санкції та інфраструктуру тіньового флоту – Владислав Власюк

24 жовтня 2025 року - 17:37

У Норвегії Олена Зеленська зустрілася з Кронпринцесою Метте-Маріт

24 жовтня 2025 року - 16:21

Президент України зустрівся з Королем Великої Британії Чарльзом ІІІ

24 жовтня 2025 року - 16:12

Сьогодні Іспанія приєдналася до ініціативи PURL, а Фінляндія оголосила про свій внесок у розмірі 100 млн євро – Президент

23 жовтня 2025 року - 20:09

Робочий візит Президента України до Великої Британії
Робочий візит Президента України до Великої Британії

24 жовтня 2025 року - 14:25

Радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк зустрівся з новопризначеним Послом Данії в Україні Томасом Лунд-Сьоренсеном.

«Це був насичений тиждень із дуже успішними результатами, яких ми досягли вчора. Хочу щиро подякувати Данії за допомогу в цьому складному процесі досягнення одноголосної підтримки країнами Європейського Союзу 19-го санкційного пакета. Ми не плануємо зупинятися – маємо працювати над 20-м пакетом», – зазначив Владислав Власюк.

Важливо, щоб наступний пакет санкцій охоплював подальші обмеження для російського фінансового сектору й альтернативних платежів, персональні санкції та інфраструктуру тіньового флоту.

Радник – уповноважений Президента також привітав створення спільного неурядового проєкту – Центру геоекономіки та стійкості, у межах якого працюватиме Хаб санкційної експертизи. Центр аналізуватиме економічний вплив санкцій, розроблятиме нові санкційні пропозиції щодо Росії та посилюватиме дослідження тіньового флоту.

Томас Лунд-Сьоренсен запевнив у подальшій підтримці України, готовності до спільної роботи над новими санкціями та просуванням санкційних пакетів у межах Євросоюзу. Він також висловив сподівання на результативність новоствореного Центру геоекономіки та стійкості.

