Володимир Зеленський і Кір Стармер обговорили розвиток оборонної співпраці та можливості для збільшення тиску на Росію

У Лондоні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Глава держави подякував за постійну підтримку нашої країни в боротьбі проти російської агресії, зокрема за нещодавню спільну заяву лідерів щодо миру для України.

Володимир Зеленський поінформував про наслідки цілеспрямованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі України та цивільних об'єктах. Прем’єр-міністр Великої Британії висловив співчуття у зв’язку із загибеллю українців.

Лідери приділили особливу увагу розвитку спільного оборонного виробництва. Президент продемонстрував дрон-перехоплювач OCTOPUS, який розробили українські військові. Велика Британія вироблятиме ці безпілотники для подальшого тестування в Україні. Після тестування Британія готова масштабувати виробництво не лише в себе, а й в Україні.

Володимир Зеленський закликав Велику Британію приєднатися до ініціативи PURL.

Президент і Прем’єр-міністр також обговорили посилення санкційної політики, що має підштовхнути Росію до справжніх переговорів. Глава держави відзначив важливість нещодавнього пакета британських санкцій проти нафтової галузі Росії й тіньового флоту, а також санкції з боку США та 19-й санкційний пакет Євросоюзу. Кір Стармер зазначив, що є можливості збільшити тиск на нафтову й газову галузі Росії.