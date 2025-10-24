Президент:

Є політична готовність Європи направити заморожені російські активи на повноцінну підтримку України – звернення Президента

24 жовтня 2025 року - 21:03

ностанні новини

24 жовтня 2025 року - 21:01

Лідери України, Великої Британії, Франції, Данії, Нідерландів і Генсек НАТО скоординували позиції перед зустріччю Коаліції охочих

24 жовтня 2025 року - 19:51

24 жовтня 2025 року - 19:47

Володимир Зеленський і Кір Стармер обговорили розвиток оборонної співпраці та можливості для збільшення тиску на Росію

24 жовтня 2025 року - 19:22

Робочий візит Президента України до Великої Британії

24 жовтня 2025 року - 14:25

24 жовтня 2025 року - 19:47

Українсько-норвезька дружба почалася майже тисячу років тому не тільки з дипломатичних угод, а й із людських стосунків – Олена Зеленська під час відкриття пам’ятника королеві Еллісів (Єлизаветі Ярославні) в Осло

Перша леді України Олена Зеленська разом із Їхніми Королівськими Високостями Кронпринцом Норвегії Гоконом, Кронпринцесою Метте-Маріт, мером Осло Анне Ліндбо та міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою взяла участь у відкритті пам’ятника королеві Еллісів, дружині короля Норвегії Гаральда Суворого. Єлизавета Ярославна, найстарша донька київського князя Ярослава Мудрого, одружилася з королем Гаральдом Суворим у 1045 році.

«Особливо приємно, що шлюб Еллісів і короля Норвегії Гаральда Суворого був не тільки справою династійною, а ще й виявом почуттів: ми це знаємо, бо збереглися вірші, написані майбутнім королем і присвячені нареченій», – сказала перша леді.

Дружина Президента також зауважила, що Осло було засноване саме за часів цього королівського подружжя та їхнього правління.

«Отже, українсько-норвезька дружба почалася майже тисячу років тому не тільки з дипломатичних угод, а й із людських стосунків, із взаємної підтримки й довіри, які ми бачимо й сьогодні. Україна отримує важливу допомогу від Норвегії, а тисячі українців знайшли тут тимчасовий дім і безпеку», – зазначила Олена Зеленська.

Перша леді поспілкувалася з представниками української громади, які також були присутні на відкритті пам’ятника.

