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Інавгураційна промова Президента України Володимира Зеленського
Інавгураційна промова Президента України Володимира Зеленського

20 травня 2019 року - 15:53

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Участь Президента України Володимира Зеленського в iForum 2019
Участь Президента України Володимира Зеленського в iForum 2019

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Наступного тижня Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з представниками місії МВФ

22 травня 2019 року - 17:01

Наступного тижня Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з представниками місії МВФ

Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з місією Міжнародного валютного фонду, яка перебуває в Києві. Зустріч відбудеться наступного тижня, як і було заплановано.

Наразі представники місії проводять зустрічі з урядовцями.

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