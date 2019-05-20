Наступного тижня Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з представниками місії МВФ

Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з місією Міжнародного валютного фонду, яка перебуває в Києві. Зустріч відбудеться наступного тижня, як і було заплановано.
Наразі представники місії проводять зустрічі з урядовцями.
24 травня 2019 року - 16:57
24 травня 2019 року - 15:02
24 травня 2019 року - 13:38
24 травня 2019 року - 09:21
22 травня 2019 року - 17:01
Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з місією Міжнародного валютного фонду, яка перебуває в Києві. Зустріч відбудеться наступного тижня, як і було заплановано.
Наразі представники місії проводять зустрічі з урядовцями.