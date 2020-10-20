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Послання Президента України Володимира Зеленського до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України
Послання Президента України Володимира Зеленського до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України

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Не маємо права розслабитись у протидії COVID-19 – Президент під час послання до парламенту

20 жовтня 2020 року - 12:35

Не маємо права розслабитись у протидії COVID-19 – Президент під час послання до парламенту

З початком поширення коронавірусу в Україні влада вжила жорстких, але ефективних заходів, завдяки чому вдалося зберегти життя тисячам українців та виграти дуже цінний час, наголосив Президент України Володимир Зеленський під час проголошення щорічного послання до Верховної Ради про внутрішнє та зовнішнє становище України.

«Ми обирали між двома сценаріями – поганим та ще гіршим. Удар по економіці через карантин чи величезна кількість хворих і померлих. Звісно, ми вибрали перший варіант. Вдалося зберегти життя тисячам українців та виграти дуже цінний час. Бо навіть медичні системи найуспішніших країн були неготовими до коронавірусу, а наша медицина – тим паче», – сказав він.

Глава держави розповів, що на початку пандемії в Україні у Державному резерві на полицях були медичні маски, які востаннє закуповувались у 2007 році, і термін їхньої придатності давно минув. Також була зруйнована система лабораторій – їх на той момент було лише п'ять, наразі ж – у десятки разів більше. У країні швидко відновили вертикаль державних санітарних лікарів.

Україна швидко подолала дефіцит медичних товарів у лікувальних закладах та на ринку. Спочатку організували поставки з Китаю та Південної Кореї масок, тестів, дезінфекторів, костюмів та апаратів ШВЛ. Згодом – розгорнули та налагодили масштабне власне виробництво. Серед іншого, в Україні вдвічі збільшили кількість щоденних тестувань, а також почали клінічні випробування вітчизняних препаратів, що суттєво мінімізують ризики ускладнень і смерті.

«Ми підвищили заробітні плати медикам, що протидіють COVID-19, до 300%. Так, через недосконалість бюрократичної системи з виплатами в регіонах були складнощі, але вони в минулому», – заявив Президент.

Окремо українська влада швидко змінила законодавство, щоб допомогти громадянам та підтримати бізнес у різних сферах. Йдеться, зокрема, про ухвалення законів, необхідних для продовження співпраці з МВФ та фінансової стабільності.

«Ми витримали перший етап та пройшли його з мінімальними втратами. Так, є прогнозоване скорочення економіки та ВВП. Але воно торкнулося всіх країн світу. А порівняно з багатьма європейськими країнами наше падіння менше», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський додав, що ефективні дії керівництва країни допомогли мінімізувати відсоток смертності від коронавірусу. Так, в Україні він становить 1,9%. Водночас в інших європейських країнах цей показник у декілька разів вищий.

«Ми не радіємо і співчуваємо іншим. Більше того – не маємо права розслабитись. Протидія COVID-19 триває. Рекорди з кількості хворих фіксуються у світі щодня, на жаль, Україна не виняток. Адаптивний карантин і менш суворі заходи безпеки були необхідні для відновлення економіки. Та це не скасовує елементарних правил», – зазначив він.

Глава держави наголосив, що корективи у протидію пандемії вносить і політична боротьба перед місцевими виборами. Адже місцева влада, яка хоче подобатися виборцям, неналежно контролює виконання карантинних заходів безпеки, а подекуди й саботує рішення уряду та організовує багатотисячні концерти на день міста.

«Це гра у «злого поліцейського» в столиці й «доброго» на місцях. Знайте: можливо, кількість голосів за вас у вашому регіоні буде більшою, але кількість хворих та померлих буде на вашій совісті», – заявив Президент.

Попри все, як наголосив Володимир Зеленський, наша держава подолає пандемію. На переговорах з європейськими партнерами Україна домовилася про постачання вакцини відразу після її появи.

«У нас неймовірні медики та всі інші, хто протидіє коронавірусу. Головне – бути згуртованими», – зауважив Володимир Зеленський за закликав поаплодувати їхній праці.

Окремо Президент звернувся до українців з проханням дотримуватися елементарних заходів безпеки, зокрема носити маски в громадських місцях.

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Послання Президента України Володимира Зеленського до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України

20 жовтня 2020 року - 12:35
Президент України Володимир Зеленський звернувся з посланням до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, 20 жовтня 2020 року
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