Нехай ваші рішення закінчать війну й принесуть тривалий мир, а не тимчасову ілюзію – виступ Президента на 76-й сесії Північної ради

Щиро дякую за ваші слова, за запрошення. Велика честь бути тут.

Пане голово, пані Президент, шановні друзі, пані та панове!

Радий, що маю нагоду звернутися до вас сьогодні.

Передусім я хотів би подякувати кожному з вас, а також народам Ісландії, Норвегії, Данії, Швеції, Фінляндії, які ви представляєте. Ми справді відчуваємо вашу підтримку, і ми завжди пам’ятатимемо щиру відданість північних країн, із якою вони допомагають нам боронити нашу країну, наш народ, нашу свободу. Щиро дякуємо вам! Ваша підтримка – одна з найсильніших у світі. Це правда.

Тут, в Ісландії, і особливо в цій історичній будівлі Альтингу, можна ясно відчути, що значить цінувати час. Стає зрозуміло, наскільки важливо для суспільства розвиватись і зберігати свої найкращі якості не просто роками, а нашими поколіннями. Ваша повага до свободи, людського життя та довкілля є відображенням часу, який був у вас для мирного життя, розбудови своєї культури й збереження унікального духу, притаманного лише Скандинавським країнам.

У вас був цей дорогоцінний час – мирний час. Україна теж має право на такий час. Наш народ, наш сильний народ вартий мирних поколінь – часу для життя, для розвитку нашої культури, для можливості вільно ділитися зі світом тим, що робить Україну унікальною. Не тимчасової паузи від жахіття, яке розв’язали Росія, Путін та їхня агресія, не кількох років затишшя перед наступним російським вторгненням і, звісно, не довічного підпорядкування волі якогось безумця з Кремля. Українці мають право на справжній і тривалий мир, і я дякую вам за те, що допомагаєте нам досягти його. Без вас ми не змогли б вистояти. Дякую за всю вашу допомогу.

Шановні друзі!

Україна не гаяла жодного дня, намагаючись наблизити мир. Завтра в Канаді розпочнеться тематична конференція, присвячена одному з найчутливіших питань нашої Формули миру. Українська команда й багато наших партнерів працюватимуть над питанням повернення українських дітей, викрадених Росією. Це один із найболючіших аспектів цієї жахливої війни.

Йдеться про десятки тисяч дітей, викрадених Росією з окупованих територій України. Про декого з них ми знаємо, де вони, у яких умовах і як їх навчають забувати Україну, навіть обманом, кажучи, що в них немає родин. Але щодо більшості з них ми досі не знаємо, де вони зараз.

Це діти з дитячих будинків на окупованих Росією територіях, діти, які втратили батьків через російські бомби, і ті, кого розлучили з родинами під час російських фільтраційних заходів. Серед них немовлята, підлітки й так багато юних життів, які не мають бути розкиданими по всій Росії, де їх вчать ненависті до України, а мають бути зі своїми близькими, у своїй країні.

Примус дітей до зміни однієї нації на іншу та стирання їхньої ідентичності – це, безумовно, практика геноциду. Росія робить це із самого початку вторгнення. Міжнародний кримінальний суд уже видав ордер на арешт Путіна на підставі цих дій.

І хоча нам вдалося повернути частину цих дітей, кожна дитина, яка рік чи два перебуває в таких умовах, втрачає набагато більше, ніж просто час. Значною мірою це втрата їхнього власного майбутнього.

Війни часто залишають по собі пам'ятники невідомим солдатам. Але давайте принаймні не залишимо пам'ятника вкраденому й депортованому майбутньому цих українських дітей.

Це одна з багатьох причин, із яких ця війна не може закінчитися просто тишею на фронті після кулуарних дискусій і приватних домовленостей купки політиків. Ми маємо повернути в Україну депортованих і полонених. Ми маємо відновити справедливість для мільйонів, мільйонів людей, чиї міста й села були зруйновані російськими бомбами. Ми маємо не допустити повторення російської агресії, а для цього необхідно повністю відновити силу міжнародного права та Статуту ООН. Ми маємо захистити суверенітет України й нашу територіальну цілісність, безпеку нашого народу й наше право жити вільно, як і ваші народи, як і будь-який інший народ.

Справжній мир завжди має багато складових. Це означає забезпечення як потреб людей, так і безпеки. У нас є всі необхідні для цього відповіді. Я вдячний вашим країнам і всім нашим партнерам, які підтримують План перемоги України. Це чіткий і потужний перелік пунктів, які можуть примусити Росію до справжнього миру. Вчора ми обговорювали це з прем'єр-міністрами ваших країн на саміті Україна – Північна Європа. І ми говорили про оборону, ми говорили про спільне виробництво, геополітичні та економічні питання – усе те, що дає нам спільну силу. І я дякую за готовність реалізовувати План перемоги – учора ми домовилися про це з прем'єр-міністрами ваших країн.

Шановні друзі!

Вільний світ має все необхідне, щоб захистити себе і все, що люди цінують у житті. У нього є все – від моральної цілісності до військової сили. Усе, що потрібно, – це рішучість діяти, реалізовувати те, що необхідно для миру.

І я закликаю вас продовжувати роботу з нами й з усіма іншими партнерами, щоб захистити життя від російських атак. І я закликаю вас і далі тиснути на Росію через цю війну. Ефективні санкції проти Росії, зупинення російського тіньового танкерного флоту, який фінансує путінську агресію, і надання всього необхідного озброєння нашим солдатам – це все інструменти, які наближають справжній мир. Я прошу вас продовжити розбудовувати все необхідне спільне й національне виробництво, яке забезпечує свободу. Засоби протиповітряної оборони, зброя, мікрочипи – усе це має значення.

Ми маємо розширювати нашу співпрацю у Європі та євроатлантичному регіоні. Єдність має вирішальне значення. Єдність зберігає мир у Європі. І саме тому Україна прагне бути частиною цієї єдності. Наш народ, наша нація заслуговують на вступ до ЄС і НАТО, і я вдячний вашим країнам за підтримку на цьому шляху до геополітичної визначеності. І прошу пам'ятати: у воєнний час кожне рішення, ухвалене країною-партнером того, на кого нападають, – це передусім рішення про час. Час, як довго триватиме війна. Як довго триватиме несправедливість. Як довго не буде справжнього, тривалого миру.

Нехай ваші рішення закінчать війну і принесуть справжній тривалий мир, а не тимчасову ілюзію. Це абсолютно можливо. Україна заслуговує на справжній мир. Це так само ясно й прозоро, як кришталево чиста вода, яку ми бачили вчора тут, у Тінгвеллірі.

Дякую!

Слава Україні!