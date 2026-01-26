Немає в Росії таких ракет, які зможуть скасувати той факт, що народи Європи вільні – Президент

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у богослужінні, присвяченому вшануванню загиблих під час Січневого повстання 1863–1864 років. Богослужіння відбулося в Кафедральному соборі-базиліці Святого Станіслава та Святого Владислава. Участь у ньому взяли і президенти та перші леді Литви й Польщі.

«Сьогодні ми всі тут, у Вільнюсі, щоб ушанувати пам’ять та подякувати за сміливість учасникам Січневого повстання. Повстання, яке підтвердило, що наша доля – бути разом. А наш успіх – українців, поляків, литовців, білорусів – може бути тільки спільним успіхом», – наголосив Глава держави під час виступу.

За словами Володимира Зеленського, Європа має два варіанти вибору: свобода або залежність, тому важливо мати достатній захист, адже кожне зволікання має наслідки. Зокрема, Білорусь досі змушена існувати як російське генерал-губернаторство.

«Поки що білому шпіцу Лукашенка залишено більше прав, ніж народу Білорусі, на жаль. Був шанс у 2020 році, щоб це змінити, і, впевнений, буде ще шанс. Але тоді підтримки для білорусів було просто недостатньо, а тепер ми всі відчуваємо, наскільки складніше, наскільки дорожче, наскільки небезпечніше стало для всіх через залежність Білорусі від Москви», – зазначив Глава держави.

Президент наголосив, що з Білорусі працюють по Україні оператори російських реактивних «шахедів» і підтримується звʼязок для ударів. Росія використовує Білорусь як полігон для шантажу Європи та світу «орєшніками», білоруська промисловість працює на російську війну, а торговельні звʼязки допомагають Путіну купувати компоненти.

«Саме тому для Європи важливо не втратити жоден із народів, які живуть свободою. Саме тому для Європи критично не втрачати час. Саме тому ми всі у Європі кожен день маємо працювати на сильну Європу», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що війна Росії проти України, Молдови, Чечні та Грузії – наслідки байдужості до правди наших народів та байдужості, яку проявили основні держави світу наприкінці радянського часу й на початку XXІ століття, коли поставили на «перезавантаження» з Росією.

За словами Глави держави, зараз ми намагаємося зробити все, щоб таких помилок більше не було, та подякував за підтримку України.

«Політики Європи повинні цінувати той факт, що вони представляють вільні та незалежні держави і що їм не доводиться бути зараз командирами повстань проти імперій чи окупантів. Зарано розслаблятись у Європі, коли російська воєнна машина не заглохла, а диктатори поруч із Європою не слабшають – вони всі дивляться на Європу, дивляться на нас як на здобич», – зазначив Президент.

Глава держави нагадав: коли зароджувалося Січневе повстання, Київський університет був одним з основних осередків свободи, а зараз у київському небі та на землі України діє саме той осередок сміливості, який забезпечує те, що свобода наших народів є і буде.

Президент також окремо звернувся до народу Білорусі та наголосив: це європейський народ, який буде разом з усіма народами в об’єднаній вільній, мирній, сильній Європі. Глава держави подякував усім білоруським добровольцям, які воюють заради незалежності України та історичного шансу для своєї держави.