Президенти України і Литви обговорили підтримку української енергосистеми на тлі постійних російських ударів ракетами й дронами

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Литви із зустрічі з Президентом Литви Гітанасом Наусєдою.

Сьогодні у Вільнюсі відбудуться заходи з нагоди 163-ї річниці початку Січневого повстання 1863–1864 років та саміт Люблінського трикутника за участі президентів Литви, України і Польщі.

Глава держави поінформував Президента Литви про щоденні російські атаки на українську енергетичну систему. Лише в ніч на суботу росіяни випустили понад 370 ударних дронів і 21 ракету різних типів по цивільній, енергетичній інфраструктурі. Литва вже ухвалила рішення допомогти українським містам і громадам та передати майже сотню генераторів. Володимир Зеленський подякував за підтримку й поінформував про інші потреби нашої країни для енергетичної стійкості та зміцнення ППО.

Особливу увагу приділили військовій співпраці, реалізації спільних оборонних проєктів і пропозиції литовської сторони відкрити експортну платформу зброї у Вільнюсі. Передусім лідери обговорили суму наступного внеску Литви в ініціативу PURL та співпрацю в межах програми SAFE.

Володимир Зеленський поділився свіжими деталями дипломатичної роботи для досягнення достойного миру, зокрема про зустрічі в Абу-Дабі української, американської та російської делегацій. Президент наголосив, що Україна, як і завжди, робить усе можливе зі свого боку для закінчення війни.