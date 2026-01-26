Президент:

Україна завжди є і буде на стороні миру, і єдиний, через кого ця війна досі триває, – Росія – звернення Президента
26 січня 2026 року - 19:05

ностанні новини

Президент: На сьогодні понад 80 % ворожих цілей знищуються саме дронами, абсолютна більшість – це дрони вітчизняні

26 січня 2026 року - 20:58

Україна має зберігати лідерство та перемагати в кожному циклі розвитку технологій – виступ Президента під час презентації ініціативи з оцінки ефективності дронових підрозділів «Е-бали»

26 січня 2026 року - 20:16

26 січня 2026 року - 19:01

Провідні литовські університети приєдналися до Глобальної коаліції українських студій – Олена Зеленська

25 січня 2026 року - 22:52

Участь Президента у презентації ініціативи з оцінки ефективності дронових підрозділів «Е-бали»
26 січня 2026 року - 21:03

Президенти України і Литви обговорили підтримку української енергосистеми на тлі постійних російських ударів ракетами й дронами

25 січня 2026 року - 11:52

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Литви із зустрічі з Президентом Литви Гітанасом Наусєдою.

Сьогодні у Вільнюсі відбудуться заходи з нагоди 163-ї річниці початку Січневого повстання 1863–1864 років та саміт Люблінського трикутника за участі президентів Литви, України і Польщі.

Глава держави поінформував Президента Литви про щоденні російські атаки на українську енергетичну систему. Лише в ніч на суботу росіяни випустили понад 370 ударних дронів і 21 ракету різних типів по цивільній, енергетичній інфраструктурі. Литва вже ухвалила рішення допомогти українським містам і громадам та передати майже сотню генераторів. Володимир Зеленський подякував за підтримку й поінформував про інші потреби нашої країни для енергетичної стійкості та зміцнення ППО.

Особливу увагу приділили військовій співпраці, реалізації спільних оборонних проєктів і пропозиції литовської сторони відкрити експортну платформу зброї у Вільнюсі. Передусім лідери обговорили суму наступного внеску Литви в ініціативу PURL та співпрацю в межах програми SAFE.

Володимир Зеленський поділився свіжими деталями дипломатичної роботи для досягнення достойного миру, зокрема про зустрічі в Абу-Дабі української, американської та російської делегацій. Президент наголосив, що Україна, як і завжди, робить усе можливе зі свого боку для закінчення війни.

Робочий візит Президента й першої леді України до Литви для участі в заходах з нагоди річниці Січневого повстання

25 січня 2026 року - 11:50
