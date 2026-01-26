Європа заслуговує бути сильною, бути вільною; і наше гасло з вами «За нашу і вашу свободу» точно спрацює – виступ Президента України з нагоди річниці Січневого повстання

Гітанасе, Каролю, панове президенти!

Діано, Марто, Олено, дорогі наші перші леді!

Світлано та всі в команді вільної Білорусі!

Дорогі друзі й народи, які так близькі й чия близькість має таке значення для всієї нашої Європи!

Сьогодні ми всі тут, у Вільнюсі, щоб ушанувати пам’ять та подякувати за сміливість учасникам Січневого повстання. Повстання, яке підтвердило, що наша доля – бути разом. А наш успіх – українців, поляків, литовців, білорусів – може бути тільки спільним успіхом. Рівно настільки, наскільки ми разом, можемо бути незалежними. У нас один ворог, і це триває вже більше, ніж чотири роки повномасштабної війни, більше, ніж роки гібридної війни, більше, ніж панування радянської Москви та імперського Петербурга.

Саме тут, у нашій частині Європи, на землях наших народів і – що важливо – у пам’яті людей відбувається протистояння між двома формами ставлення до людей, до суспільства. Є наша з вами модель, коли люди, нації, культури мають значення. І є модель, що вкоренилася на сході від нас і яка вже впродовж століть приходить до нашого з вами дому з презирством і з війнами проти всього, що нам так цінно. Європі немає що обрати, крім однієї із цих двох моделей. Тільки такі є варіанти – свобода або залежність, і наші народи знають це найкраще. Саме тому ми можемо бути різкими, коли говоримо, що європейського захисту недостатньо.

Кожне зволікання має наслідки. Білорусь досі змушена існувати як російське генерал-губернаторство. Зараз, через стільки років після Кастуся Калиновського, усе, за що він боровся, досі актуально для Білорусі, хоча для українців, і для литовців, і для поляків це вже спрацювало. І актуально не просто тому, що він правий, а тому, що справжню незалежність і справжню захищеність життя білорусам іще треба здобути. Поки що білому шпіцу Лукашенка залишено більше прав, ніж народу Білорусі, на жаль. Був шанс у 2020 році, щоб це змінити, і, впевнений, буде ще шанс. Але тоді підтримки для білорусів було просто недостатньо, а тепер ми всі відчуваємо, наскільки складніше, наскільки дорожче, наскільки небезпечніше стало для всіх через залежність Білорусі від Москви. Залежність, що не стає меншою. Оператори російських реактивних «шахедів» працюють по Україні в тому числі з території Білорусі. Зв’язок для ударів підтримується з території Білорусі. Росія використовує Білорусь як полігон для шантажу Європи та світу «орєшніками». Промисловість Білорусі працює на російську війну, а торговельні зв’язки допомагають Путіну купувати компоненти, які потрібні, щоб будувати загрозу проти всіх нас у Європі. Саме тому для Європи важливо не втратити жоден із народів, які живуть свободою. Саме тому для Європи критично не втрачати час. Саме тому ми всі у Європі кожен день маємо працювати на сильну Європу.

Повстання білорусів мало перемогти у 2020 році, щоб загроз зараз звідти не було. Європа та світ мали б підтримати народ, який повстав, і історія була б іншою – безпечнішою. І так само ми можемо сказати про Січневе повстання і про інші виступи народів, які не були підтримані іншими державами десь поруч. У підсумку історія карає тих, хто залишається осторонь. Багато в чому війни ХХ століття – це наслідок байдужості сильних світу цього у столітті ХІХ. Війна Росії проти України та інші російські війни – проти Молдови, проти Чечні, проти Грузії – усе це наслідки байдужості до правди наших із вами народів: правди, яку наші люди відчувають, і байдужості, яку проявили ключові держави світу наприкінці радянського часу, у дев’яностих роках та на початку ХХІ століття, коли вони поставили на Росію – на «перезавантаження» з Росією, яке справді стало «перевантаженням» для всіх нас.

Зараз ми стараємося зробити все, щоб таких помилок більше ніколи не було. Зараз ми стараємося зробити все, щоб наших спільних дій вистачило для реального захисту України і, значить, Європи. Допомога Польщі для України після 24 лютого безпрецедентна за весь час історії наших народів. Литва – з нами, і теж на безпрецедентному рівні. Всі Балтійські держави – з нами. Північна Європа. Німеччина – один із найвагоміших захисників життя. Франція, Британія – з нами. Центральна Європа майже вся – з нами. Італія, Іспанія та Португалія, усі держави півдня Європи – з нами. Румунія та Молдова. У 1863 році повстанці навіть і мріяти не могли про таке єднання, а зараз це єднання працює. Євросоюз є і сильнішає щороку. Сполучені Штати, Канада, Японія – з нами. І наш заклик – щоб це єднання було ефективним на сто відсотків. Не наполовину, не на кілька місяців із року, не до наступних виборів у тій чи іншій країні Європи, а на сто відсотків ефективно. Не стільки, скільки не шкода. Не стільки, скільки можемо. А стільки, скільки спрацює. Так, щоб загрози Європі й кожному з наших народів просто більше не було.

Політики Європи повинні цінувати той факт, що вони представляють вільні та незалежні держави і що їм не доводиться бути зараз командирами повстань проти імперій чи окупантів. Зарано розслаблятись у Європі, коли російська воєнна машина не заглохла, а диктатори поруч із Європою не слабшають – вони всі дивляться на Європу, дивляться на нас як на здобич.

Європа заслуговує бути сильною. Бути вільною. І наше гасло з вами «За нашу і вашу свободу» точно спрацює. Коли зароджувалося Січневе повстання, Київський університет був одним із ключових осередків свободи. Зараз у тому числі в київському небі та на землі України діє саме той осередок сміливості, який забезпечує, що свобода наших народів є і буде. Буде не тільки десь там приховано в університетах, не тільки в таємних чи підпільних товариствах. Не тільки вдома ми зможемо говорити своєю мовою та насолоджуватися національними культурами. Не тільки пошепки ми зможемо говорити про національні прагнення. Наша свобода є і буде в наших арсеналах. Наша свобода є і буде в освіті у наших країнах, на яку Москва більше не впливає. Наша свобода є і буде в наших національних економіках. Наша свобода є і буде у правах наших дітей, які ніхто не обмежить. Наша свобода є і буде в партнерствах між нашими країнами. Саме завдяки цьому немає в Росії таких ракет, які зможуть скасувати той факт, що народи Європи вільні.

І я хочу сказати окремо для народу Білорусі. Ви європейський народ, який буде разом з усіма нашими народами в об’єднаній вільній Європі. Європі мирній. Європі сильній. Вас не стерти. Нас усіх не стерти. Я дякую всім білоруським добровольцям, які воюють заради нашої незалежності в Україні та історичного шансу для своєї держави. Я дякую всім, хто допомагає Україні, а отже, допомагає і собі. Я дякую всім, хто підтримує те, що правда має звучати, Європа має діяти, війна має зупинитись і безпека має бути гарантованою. Покоління перед нами боролися, щоб були ми. Наші люди борються, щоб наші діти й наші онуки та їхні діти, їхні онуки були й жили. Жили в мирі. Щоб значення мала не одна особа десь там на троні в Росії, а кожен із наших народів, кожен із людей. Бо це європейське правило. Люди мають значення. Нації мають значення. Культури мають значення. Росія ж значення не має, бо той, хто проти народів, історично завжди програє.

Дякую вам.

Слава Україні!